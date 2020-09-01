Ataşehir’de elektrik kabloları yangına neden oldu

İddiaya göre, elektrik direğindeki kablolar koparak yere düştü. Yere düşen kablolar kısa sürede yanmaya başladı. Elektrik kablolarından çıkan kıvılcımlar yerdeki otları da tutuşturdu. Gece saatlerinde gerçekleşen yangını gören vatandaşlar itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü. Çıkan yangın mahallede paniğe neden oldu.
|Sıra
|Takım
|Eleme veya küme düşme
|1
|Fatih Karagümrük
|3
|2
|1
|0
|7
|2
|+5
|7
|2021-22 UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu
|2
|Alanyaspor
|3
|2
|1
|0
|5
|1
|+4
|7
|2021-22 UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu
|3
|Galatasaray
|3
|2
|1
|0
|5
|1
|+4
|7
|2021-22 Avrupa Konferans Ligi üçüncü eleme turu
|4
|Antalyaspor
|3
|2
|1
|0
|4
|1
|+3
|7
|2021-22 Avrupa Konferans Ligi ikinci eleme turu
|5
|Hatayspor
|3
|2
|1
|0
|3
|0
|+3
|7
|6
|BB Erzurumspor
|3
|2
|0
|1
|6
|4
|+2
|6
|7
|Göztepe
|3
|1
|2
|0
|8
|4
|+4
|5
|8
|Fenerbahçe
|3
|1
|2
|0
|2
|1
|+1
|5
|9
|Konyaspor
|2
|1
|1
|0
|4
|1
|+3
|4
|10
|Trabzonspor
|3
|1
|1
|1
|4
|4
|0
|4
|11
|Beşiktaş
|3
|1
|1
|1
|5
|6
|-1
|4
|12
|Sivasspor
|3
|1
|1
|1
|2
|3
|-1
|4
|13
|Kasımpaşa
|3
|1
|0
|2
|2
|2
|0
|3
|14
|Kayserispor
|3
|1
|0
|2
|2
|5
|-3
|3
|15
|Gaziantep
|3
|0
|2
|1
|5
|7
|-2
|2
|16
|MKE Ankaragücü
|2
|0
|1
|1
|1
|2
|-1
|1
|17
|Gençlerbirliği
|2
|0
|1
|1
|0
|2
|-2
|1
|18
|Çaykur Rizespor
|3
|0
|1
|2
|2
|5
|-3
|1
|2021-22 1.Lig
|19
|Yeni Malatyaspor
|3
|0
|1
|2
|2
|7
|-5
|1
|20
|Denizlispor
|3
|0
|1
|2
|1
|6
|-5
|1
|21
|Başakşehir
|3
|0
|0
|3
|0
|6
|-6
|0
Bir cevap yazın