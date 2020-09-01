GRİP AŞISI YAPTIRILMALI MI YAPTIRILMAMALI MI?

Koronavirüs salgını devam ederken kış aylarının yaklaşmasıyla beraber grip aşısı da gündeme geldi. Sağlık Bakanlığınca yapılan açıklamaya göre; salgın döneminde 65 yaş üzeri ve kronik hastalığı bulunan kişilerin grip aşısı yaptırmasında yarar var denildi. Aşılar konusunda tartışmalar devam ederken biz de konuyu Sarıyer Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü’nde görev yapan doktorlarından Nilüfer Efeoğlu ve İhsan Küncü ile konuştuk. İşte konuya dair detaylar.

Tüm dünyada etkisini sürdüren koronavirüs salgınında, grip ve zatürre aşısıyla ilgili değerlendirmeler uzmanlar tarafından gündeme getiriliyor. Sağlık Bakanlığı; yaşlılar, hamileler, kronik hastalığı olanlar için aşı tavsiyesinde bulunurken, Sarıyer Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü doktorları da konuya ilişkin fikirlerini dile getirdi. Grip aşısının yapılması konusunun göreceli olduğunu ifade eden Küncü, “Bir kısım kesinlikle yapılsın, bir kısım hayır hiç gerek yok diyor” dedi.

“65 YAŞ ÜSTÜ VATANDAŞ DİKKAT ETMELİ”

“Aşılar geçen yılın grip virüsünden üretildiği için süreç içinde değişiklik gösterebiliyor” diyen Küncü konuya ilişkin sözlerini şöyle sürdürdü: “65 yaş üstü vatandaşlara, kronik hastalığı olanlara hem virüs hem de zatürre aşısı öneriliyor. Bu aşıların koruyuculuğunun yüzde yüz olmamasına rağmen dediğimiz gibi belirtilen gruplar ve kalabalık ortamlarda, sosyal mesafenin olmadığı yerlerde sıklıkla bulunan insanlar için önerilebilir.”

“MASKE GRİPTEN DE KORUYACAK”

Koronavirüsten korunmak için taktığımız maskelerin, kış aylarının yaklaşmasıyla beraber bizleri gripten de koruyacağını ifade eden Küncü; “Çok bulaşıcı olan grip, Covid-19 için taktığımız maskeler sayesinde bizleri hastalıktan uzak tutabilir. Grip dalgaları azalabilir. Ancak bu dönemde doktorların işi biraz daha zorlaşacak çünkü koronavirüs ve grip semptomları birbirine çok benziyor. Herkese şüphe ile yaklaşacağız” dedi.

HALK AŞI KONUSUNDA NE DÜŞÜNÜYOR?

Vatandaşların büyük çoğunluğunun aşıya sıcak baktığını ifade eden Sarıyer Belediyesi Sağlık Birimi doktorları halkın genelinin aşıya güven duymasını ise şöyle açıklıyor: “İnsanlar Covid -19 nedeniyle endişe ve korku içinde bu yüzden grip aşısı ya da zatürre aşısı olmak istiyorlar. Aile sağlığı merkezlerinde çok büyük bir yığılma var. İnsanlar grip aşısının koronavirüse de iyi geleceğini düşünüyorlar.”

Grip aşısı konusunda farklı görüşlere sahip olan doktorların yanı sıra vatandaş da ikiye ayrılmış durumda. İnsanların bir kısmı grip aşısının kesinlikle yapılması gerektiğini söylerken bir kısım da koruyuculuğu olmadığını savunuyor. Biz de bu konuyu Sarıyerli vatandaşlara sorduk, bakın nasıl cevaplar aldık:

ORHAN YALÇINKAYA: “Grip aşısını henüz olmadım ama zatürre aşısını yaptırdım. Eczanelerden bilgi alıyorum, o yüzden grip aşısı olmayı da düşünüyorum. Covid-19 için bu aşılar koruyucu olabilir diye düşünen insanlar var çevremde. Ama ben koronavirüs için kesin bir koruyuculuğu olduğunu sanmıyorum. Covid-19 için öncelik insanların hassasiyeti. Hijyen, maske ve mesafeye dikkat edebilmek bu süreçte herkes için iyi olacaktır.”

FİKRET KARATAŞ: “Ben grip aşını yaptırma taraftarı değilim çünkü bu durum herkesin bağışıklık sistemine göre farklılık gösterebilir. Yüzde yüz sonuç alınacak bir durum yok aşı konusunda ben bu yüzden yaptırmayacağım. Maske kullanımı ile alerjik rahatsızlıkları olan vatandaşlar daha da zorlanacak. Maskenin gribi azaltacağını da düşünmüyorum”

MELAHAT MEHBELYAVA: “Aşının olunması gerektiğini düşünüyorum. Hele ki koronavirüsün dünyaya bu kadar yayıldığı dönemde, aşı beni güvende hissettirir. Geçtiğimiz yıllarda aşı olmadım ama bu yıl mutlaka yaptıracağım”

HÜSEYİN AKTAŞ: “Ben aşının olması taraftarıyım, kış aylarında sürekli hasta olurum. Bu yıl aşı olacağım. Ayrıca covid-19’dan korunmak için taktığımız maskelerin bizi grip virüsünden de koruyacağını düşünüyorum”

“BESLENİRKEN BUNLARA ÖZEN GÖSTERİN”

Dr. Nilüfer Efeoğlu, “Bu dönemde düzenli uyku, beslenme, stres kontrolü, egzersiz yapmak, sigara ve alkol kullanımını en aza indirmek hatta bırakabilmek çok önemli” diyerek tüm meyve ve sebzelerin mevsiminde tüketilmesi gerektiğine vurgu yaptı. İşlenmiş gıdalardan uzak durun diyen Efeoğlu, “Karbonhidrat, şeker, hamur işi, meyve suları ya da kızartmalara da dikkat edilmesi gerektiği konusunda uyardı. Efeoğlu ayrıca “Besinleri dengeli olarak almalıyız. Bu dönemde ideal kilomuzu koruyabilmek çok önemli. Radikal diyetlerden de bu dönemde uzak durulmalıyız.” dedi.

TAKVİYE VİTAMİNLER KULLANILMALI MI?

Dışarıdan alınan vitaminler içinde c vitamini, glukan ve çinkonun olduğu takviyelerin kullanılabileceği önerisinde bulunan Dr. Küncü, “İnsanlar test yaptırıp ona göre takviye vitamin alabilirler. Ben de bunların olduğu takviyeleri kullanıyorum. Bazı vitaminler belli oranda alındığı zaman toksik etkileri oluyor. D vitaminini yükseltmenin üniteyi baya güçlendirdiği biliniyor. Sigortanın ödediği ya da ödemediği takviye sprey, damla ve kapsüller kullanılabilir. Aldığımız besinlerin içinde zaten D vitamini oluyor bunun aktivasyonunun gerçekleşmesi için bol miktarda güneşten de yararlanmalıyız” dedi.