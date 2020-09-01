İstanbul’da Sağanak Ve Dolu Yağışı Etkili Olmaya Başladı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarılarının ardından İstanbul’da yağış başladı. Etkili olan sağanak yağmur ve dolu ise kameralara yansıdı.



Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarılarının ardından İstanbul’da yağış etkili olmaya başladı. Aniden bastıran yağış nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşadı. Sağanak yağmur yağışla birlikte dolu da yağdı. İstanbul’da etkili olan sağanak yağmur ve dolu ise kameralara yansıdı.