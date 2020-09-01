Fenerbahçe’li Ferdi Kadıoğlu’nun Galatasaray Maçında aldığı darbe

Fenerbahçe, Ferdi Kadıoğlu’nun Luyindama ile girdiği ikili mücadele sonrası koluna aldığı darbeyi paylaştı.
Süper Lig’de oynanan Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde sarı-lacivertli futbolcu Ferdi Kadıoğlu, Galatasaraylı Luyindama ile girdiği ikili mücadele sonrasında yerde kalmıştı. Müsabaka sonrasında Fenerbahçe cephesi, Kadıoğlu’nun koluna aldığı darbeyi paylaştı.
|Sıra
|Takım
|Eleme veya küme düşme
|1
|Fatih Karagümrük
|3
|2
|1
|0
|7
|2
|+5
|7
|2021-22 UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu
|2
|Alanyaspor
|3
|2
|1
|0
|5
|1
|+4
|7
|2021-22 UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu
|3
|Hatayspor
|3
|2
|1
|0
|3
|0
|+3
|7
|2021-22 Avrupa Konferans Ligi üçüncü eleme turu
|4
|Galatasaray
|2
|2
|0
|0
|5
|1
|+4
|6
|2021-22 Avrupa Konferans Ligi ikinci eleme turu
|5
|BB Erzurumspor
|3
|2
|0
|1
|6
|4
|+2
|6
|6
|Göztepe
|3
|1
|2
|0
|8
|4
|+4
|5
|7
|Konyaspor
|2
|1
|1
|0
|4
|1
|+3
|4
|8
|Antalyaspor
|2
|1
|1
|0
|3
|1
|+2
|4
|9
|Fenerbahçe
|2
|1
|1
|0
|2
|1
|+1
|4
|10
|Trabzonspor
|3
|1
|1
|1
|4
|4
|0
|4
|11
|Beşiktaş
|3
|1
|1
|1
|5
|6
|-1
|4
|12
|Sivasspor
|3
|1
|1
|1
|2
|3
|-1
|4
|13
|Kasımpaşa
|3
|1
|0
|2
|2
|2
|0
|3
|14
|Kayserispor
|3
|1
|0
|2
|2
|5
|-3
|3
|15
|Gaziantep
|3
|0
|2
|1
|5
|7
|-2
|2
|16
|MKE Ankaragücü
|2
|0
|1
|1
|1
|2
|-1
|1
|17
|Gençlerbirliği
|2
|0
|1
|1
|0
|2
|-2
|1
|18
|Çaykur Rizespor
|3
|0
|1
|2
|2
|5
|-3
|1
|2021-22 1.Lig
|19
|Denizlispor
|2
|0
|1
|1
|1
|5
|-4
|1
|20
|Yeni Malatyaspor
|3
|0
|1
|2
|2
|7
|-5
|1
|21
|Başakşehir
|3
|0
|0
|3
|0
|6
|-6
|0
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