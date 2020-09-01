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Fenerbahçe’li Ferdi Kadıoğlu’nun Galatasaray Maçında aldığı darbe


Fenerbahçe, Ferdi Kadıoğlu’nun Luyindama ile girdiği ikili mücadele sonrası koluna aldığı darbeyi paylaştı.


Süper Lig’de oynanan Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde sarı-lacivertli futbolcu Ferdi Kadıoğlu, Galatasaraylı Luyindama ile girdiği ikili mücadele sonrasında yerde kalmıştı. Müsabaka sonrasında Fenerbahçe cephesi, Kadıoğlu’nun koluna aldığı darbeyi paylaştı.

📆 27 Eylül 2020 Pazar 23:02   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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