UKOME, OKUL SERVİS ÜCRETLERİNE YÜZDE 11,5 ZAM YAPTI

UKOME toplantısında, İBB’nin teklifi doğrulusunda okul servis ücretlerine yüzde 11,5 oranında zam yapıldı. İSTESOB’un yüzde 33 artış teklifi uygun bulunmadı. İBB tarafından yönetilecek 6 bin yeni taksi plakası ihdası ve Metrobüsün aktarma almasına yönelik ek madde ise görüşülmek üzere alt komisyona havale edildi. İlgili taraflar ile görüşülerek hazırlanan yeni Deniz Taksi Yönergesi de onaylandı. Geçmiş dönemde tahdit alamayan servisçilere tahdit verilmesi konusu ise, oy çokluğuyla kabul görmedi. İBB ve TÜRSAB tarafından onaylanmış en fazla 7 bin araçla Turizm Servis Taşımacılığı hizmetinin yürütülmesi önergesi de oy çokluğuyla reddedildi.



UKOME önemli gündem maddeleri için İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Genel Sekreteri Can Akın Çağlar başkanlığında, İBB Çırpıcı Sosyal Tesisleri’nde toplandı. Toplantıda aralarında okul servis ücretleri, 6 bin yeni taksi plakası, turizm servis taşımacılığı düzenlemesi, deniz taksi yönergesi ile Metrobüs hattı ücret tarifesinin de bulunduğu önemli gündem maddeleri görüşülerek karara bağlandı.



İBB yetkilileri, 2020-2021 yılı eğitim dönemi için okul servis ücretlerinde yıllık enflasyon oranında, yüzde 11,5 ücret artışı yapılmasını teklif etti. İSTESOB, maliyetlerdeki artış ve pandemi süreci nedeniyle yüzde 33 oranında zam yapılmasını teklif etti. Esnaf temsilcileri de 6 aydır kontak açmadıklarını, haftada 1-2 günlük okul servisi kullanımında daha büyük mağduriyetler yaşanacağını, fiyatın neye göre belirleneceğinin bilinmediğini ve bu fiyatlarla İstanbul’da servis taşımacılığı yapılamayacağını savundu.



İBB yetkilileri ise, pandemi dönemi nedeniyle bir kısıtlama olduğu taktirde bu fiyatın UKOME’de tekrar değerlendirileceğini söyledi. Önerge geldiği şekliyle yüzde 11,5 artış oranıyla kabul edildi.

Buna göre, 2020-2021 yılı eğitim döneminde okul servis ücretleri 0-1 km 271 TL; 1-3 km 297 TL; 3-5 km 322 TL; 5-7 km 335 TL; 7-9 km 353 TL, 9-11 km 409 TL; 11-13 km 471 TL; 13-15 km 495 TL olarak belirlendi.



DENİZ TAKSİ YÖNERGESİ KABUL EDİLDİ



UKOME, ilgili taraflar ile görüşülerek hazırlanan yeni Deniz Taksi Yönergesini de onaylandı. Yönerge; İBB, Liman Başkanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Deniz Ticaret Odası, Esnaf Odası ve Şehir Hatları AŞ ile birlikte hazırlandı. Eski Yönergede yer alan “mevcut taşımacılar ve hakları” kavramları iptal edildi ve denetimle ilgili yeni tanımlar geliştirilerek yeni hali oluşturuldu.



TAKSİ VE SERVS PLAKASI UYGUN BULUNMADI



UKOME toplantısında; İBB tarafından yönetilecek 6 bin yeni taksi plakası ihdası ve Metrobüsün aktarma almasına yönelik ek madde ise görüşülmek üzere alt komisyona havale edildi.

İBB ve TÜRSAB tarafından onaylanmış en fazla 7 bin araçla Turizm Servis Taşımacılığı hizmetinin yürütülmesi önergesi ise oy çokluğuyla reddedildi.

Toplantıda, 25 Mayıs 2015 sonrası araç sahibi olup servis tahdidi alamayan servisçilere servis taşımacılık hakkı verilmesi teklifi de oy çokluğuyla reddedildi.



UKOME’nin aldığı diğer kararlar ise şöyle: