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Marmara’da 4,2 büyüklüğünde deprem oldu! İstanbul’da da hissedildi


Marmara’da 4,2 büyüklüğünde deprem oldu..

İstanbul Valiliği: “AFAD Başkanlığından alınan bilgiye göre saat 16.38 Marmara Denizi’nde Tekirdağ’ın Marmaraereğlisi ilçesi açıklarında 4,2 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. Deprem İstanbul’da da hissedilmiştir. Deprem kaynaklı herhangi bir olumsuzluk şu ana kadar bildirilmemiştir. İstanbul, Tekirdağ/ Marmaraereğlisi ve hissedilen tüm il ve ilçelerimize geçmiş olsun.”

📆 24 Eylül 2020 Perşembe 17:06   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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9 Kasımpaşa 2 1 0 1 2 1 +1 3
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12 Kayserispor 2 1 0 1 1 2 -1 3
13 Konyaspor 1 0 1 0 0 0 0 1
14 Gaziantep 2 0 1 1 3 5 -2 1
15 Trabzonspor 2 0 1 1 1 3 -2 1
16 Gençlerbirliği 2 0 1 1 0 2 -2 1
17 Yeni Malatyaspor 2 0 1 1 1 4 -3 1
18 Denizlispor 2 0 1 1 1 5 -4 1 2021-22 1.Lig
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