Marmara’da 4,2 büyüklüğünde deprem oldu! İstanbul’da da hissedildi

İstanbul Valiliği: “AFAD Başkanlığından alınan bilgiye göre saat 16.38 Marmara Denizi’nde Tekirdağ’ın Marmaraereğlisi ilçesi açıklarında 4,2 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. Deprem İstanbul’da da hissedilmiştir. Deprem kaynaklı herhangi bir olumsuzluk şu ana kadar bildirilmemiştir. İstanbul, Tekirdağ/ Marmaraereğlisi ve hissedilen tüm il ve ilçelerimize geçmiş olsun.”
|Sıra
|Takım
|Eleme veya küme düşme
|1
|Galatasaray
|2
|2
|0
|0
|5
|1
|+4
|6
|2021-22 UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu
|2
|Alanyaspor
|2
|2
|0
|0
|4
|0
|+4
|6
|2021-22 UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu
|3
|Göztepe
|2
|1
|1
|0
|6
|2
|+4
|4
|2021-22 Avrupa Konferans Ligi üçüncü eleme turu
|4
|Fatih Karagümrük
|2
|1
|1
|0
|5
|2
|+3
|4
|2021-22 Avrupa Konferans Ligi ikinci eleme turu
|5
|Beşiktaş
|2
|1
|1
|0
|4
|2
|+2
|4
|6
|Antalyaspor
|2
|1
|1
|0
|3
|1
|+2
|4
|7
|Hatayspor
|2
|1
|1
|0
|2
|0
|+2
|4
|8
|Fenerbahçe
|2
|1
|1
|0
|2
|1
|+1
|4
|9
|Kasımpaşa
|2
|1
|0
|1
|2
|1
|+1
|3
|10
|BB Erzurumspor
|2
|1
|0
|1
|3
|3
|0
|3
|11
|Sivasspor
|2
|1
|0
|1
|2
|3
|-1
|3
|12
|Kayserispor
|2
|1
|0
|1
|1
|2
|-1
|3
|13
|Konyaspor
|1
|0
|1
|0
|0
|0
|0
|1
|14
|Gaziantep
|2
|0
|1
|1
|3
|5
|-2
|1
|15
|Trabzonspor
|2
|0
|1
|1
|1
|3
|-2
|1
|16
|Gençlerbirliği
|2
|0
|1
|1
|0
|2
|-2
|1
|17
|Yeni Malatyaspor
|2
|0
|1
|1
|1
|4
|-3
|1
|18
|Denizlispor
|2
|0
|1
|1
|1
|5
|-4
|1
|2021-22 1.Lig
|19
|MKE Ankaragücü
|1
|0
|0
|1
|1
|2
|-1
|0
|20
|Çaykur Rizespor
|2
|0
|0
|2
|1
|4
|-3
|0
|21
|Başakşehir
|2
|0
|0
|2
|0
|4
|-4
|0
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