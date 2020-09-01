Yeni Malatyaspor’da kongre sesleri

Yeni Malatyasporsezona mağlubiyetle başlayınca tepkiler yükseldi. Ligde geçen sezon arka arkaya alınan kötü sonuçlar ve kulübün ekonomik olarak dar boğaza girmesinin sorumlusu olarak Başkan Adil Gevrek’in gösterilmesi Yeni Malatyaspor’u adım adım kongreye götürüyor.

Geçen sezon 16. olarak küme düşen ancak koronavirüs salgının ardından ligden düşmenin kaldırılmasıyla yeniden Süper Lig’de mücadele etme hakkı verilen Yeni Malatyaspor’da sular durulmuyor.

Ligde geçen sezon arka arkaya alınan kötü sonuçlar, ekonomik açıdan kulübün darboğaza girmesi, borçların ödenmesi için kulübe ait araçların satılması ve oyuncuların alacaklarının ödenmemesini gerekçe göstererek sözleşmelerini feshetmesi sorumlusu olarak Başkan Adil Gevrek gösterilirken, yaptıkları hamlelerde hatalı olduklarını kabul eden Başkan Gevrek’in koltuğu sallanmaya devam ediyor.

13 maçta evinde sadece bir galibiyet aldı

Hayal kırıklığıyla geçen 2019-2020 sezonunun ardından Yeni Malatyaspor, bu sezon ligin ilk haftasında Fatih Karagümrük’e karşı 3-0 mağlup oldu. Malatya temsilcisi, 2. haftada ise sahasında Göztepe ile 1-1 berabere kaldı. Geçtiğimiz sezon dahil olmak üzere Süper Lig’de son 13 maçta evinde sadece bir galibiyet alan Yeni Malatyaspor, 2020 yılında ligde sadece 2 galibiyet görebildi.

Geçen sezon alınan kötü sonuçlar ve küme düşülmesi, bu sezon ise yeniden Süper Lig’de devam etmesine rağmen zamanında transferlerin yapılamaması camiada büyük tepkiye neden oldu.

Gevrek başkanlığındaki yönetim kurulunun istifa etmesi isteniyor

Malatya’da yerel yöneticiler, milletvekilleri, taraftarlar ve spor kamuoyu, sarıkırmızılı takımın gidişatından dolayı büyük endişe duyarken, Adil Gevrek başkanlığındaki yönetim kurulunun istifa etmesi gerektiği yönünde beyanatlar veriyor.

Başarısızlık çanları sezon öncesinden çalmaya başlamışken, sezon başında Yönetim ve Divan Kurullarında deprem etkisi yaratan istifalar yaşandı. Bunlardan en dikkat çeken isimler Divan Kurulu Başkanı Ahmet Çakır, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Selim Pilten oldu.

Taraftar grupları ve camia tarafından istenmeyen adam haline gelen Başkan Adil Gevrek, geçtiğimiz sezon sonu da şehrin önde gelenleri tarafından tepki görürken, kulübün Divan Kurulu tarafından istifaya çağrılmıştı. Tüm bu eleştirilere ve çağrılara kulak tıkayan Yeni Malatyaspor Başkanı, izlediği transfer politikasıyla da taraftarları çileden çıkardı. Yaşananlarla birlikte Yönetim Kurulu üyesi Erdal Gündüz’ün istifası Adil Gevrek kanadında soğuk duş etkisi yaratmıştı.

Spor kamuoyunda tüm bunlar yaşanırken ligin ilk 2 haftasında denk takımlara karşı kaybedilen puanlar ve Yeni Malatyaspor Kulübü Başkanı Adil Gevrek’in üzerindeki istifa baskısını da iyice artırdı.

Yaşanan gelişmelerin ardından Başkan Adil Gevrek’in yakın zamanda kulüpte Mali Kongreyi yapması ve Olağanüstü Genel Kurul kararı alınması bekleniyor.