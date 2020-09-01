Elart Müşteri Hizmetleri

Yaşadığımızın alanların dekorasyonu ve görselliği bizler için oldukça önem taşımaktadır. İçerisinde bulunduğumuz ortamlar ruh halimizi doğrudan ve dolaylı yollardan etkilemektedir. Örnek verebilecek olursak odalarımızın içerisindeki eşyaların birbiri ile uyumları veya duvar rengi ile mobilyaların uyumlu olması bizleri pozitif olarak etkilemektedir. Öte yandan renk ve eşya uyumsuzluğu bizlere ister istemez huzursuzluk, göz yorulması gibi etkiler verecektir. Bu noktada doğru ve kaliteli eşya seçimleri evlerimizin içerisindeki mutluluğumuzu en üst seviyelere getirecektir. Aslında doğru ve etkili bir şekilde odalarımızı dekore etmemiz sanıldığı gibi zor değildir. Burada önemli iki etken bizleri karşılamaktadır. Birincisi kaliteli ürün ikincisi ise renk uyumudur.

Evlerinizi dizaynlarken birçok firma ve marka sizlere mobilyalar, ev eşyaları, dekorasyon ürünleri ve ev tekstili gibi birçok konuda ürünler sunmaktadır. Bu noktada güvenilir ve kaliteli firmaları tercih etmeniz oldukça önemlidir. Elart 2001 yılında Türkiye’de müşterilerin beğenisine sunulmuştur. Bu kısa süre içerisinde Türkiye ekonomisinde oldukça önemli bir yere sahip olan firmamız, müşterileri arasında vazgeçilmeyen bir firma olmuştur. Yılların bizlere getirdiği teknolojik gelişme ve ilerlemelerin ışığında hizmetlerini geliştirmek ve değiştirmek için canla başla çalışmaktadır. Türkiye üzerinde başladığı serüvene Elart, 40’tan fazla ülkeye ihracat yaparak Türkiye’yi uluslararası arenada gururla temsil etmekteyiz. 500’ü geçen yetkili satış bayilerimizde yüzlerce çalışanımızın alışverişlerinizi güvenle ve kolayca yapabilmeniz için sizlere hizmet vermektedir.

Firmamızın birinci önceliği her zaman müşterilerin memnuniyeti olmuştur. Müşterilerimizin iyi bir alışveriş deneyimi yaşaması için alanında uzman ve donanımlı çalışma ekibi ile kesintisiz bir şekilde hizmet vermekteyiz. Bu servislerimizden birisi de müşteri hizmetleridir. Alışverişlerinizin öncesinde veya sonrasında kafanızda oluşan tüm soru işaretlerini hızlı ve kolay bir şekilde girebilmek için Elart müşteri hizmetlerine bağlanarak giderebilirsiniz. Alışveriş deneyimizin sonrasında bizlere ulaştırmak istediğiniz taleplerinizi ve isteklerinizi müşteri hizmetleri hattına bağlanarak iletebilirsiniz. Bunun yanında satın alma işlemlerinizden sonra kargo takiplerinizi de bizlere bağlanarak hızlı bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz. 0 224 263 00 34-35-36 numaralarını tuşlayarak müşteri hizmetlerine anında ulaşabilirsiniz.

Elart İnternet Mağazası

Bu bayilerimizin yanı sıra teknolojinin bizlere getirdiklerini iyi bir şekilde kullanarak dijital dünyada da var olmaya devam etmekteyiz. Elart.com web sitemiz ile fiziksel mağazalarımızda verdiğimiz hizmeti sanal mağazamızda da aynı güvenilirlik ve kalite ile müşterilerimize sağlamaktayız. İnternet mağazamızda normal mağazalarımızda bulunan tüm ürünleri görüntüleyebilirsiniz. Yemek ve salon takımları ile salonlarınızı güzel ve kaliteli bir şekilde dekore edebilirsiniz. Bunun yanında ev tekstili üzerine oldukça gelişmiş ve çeşitli ürün skalamız ile müşterilerimize hizmet vermekteyiz. Nevresim takımları, yatak örtüleri, pike ve yatak setleri gibi birçok ürünü anında görüntüleyebilirsiniz. Tuvalet ve banyolarınız için tüm tekstil ürünlerini Elart aracılığı ile edinebilirsiniz.

Elart.com sitemizin sahip olduğu tasarım ve ara yüz oldukça kullanışlı bir şekilde tasarlanmıştır. Müşterilerimizin kolay ve hızlı bir şekilde aradıklarını bulabilmesi ve alışverişlerini tamamlayabilmesi için özel bir tasarım yapılmıştır. Bunun yanında kategori ve sıralama seçenekleri ile aradığınız ürünü zorlanmadan bulabileceksiniz. Uygun filtreleme seçeneklerini girerek bütçelerinize uygun ürünleri görüntüleyebilirsiniz. Elart.com üzerinde bulunan indirimli ürünleri görebilmeniz adına özel bir kategori açılmıştır. Seri sonu ürünleri, tek kalan ürünleri görüntüleyebilirsiniz. Böylece aradığınız ürünlerin daha ucuzlarını bulma şansınız vardır.

Elart.com üzerinden yapacağınız alışverişlerde de müşteri hizmetleri her zaman yanınızdadır. Alışverişlerinizin öncesinde veya sonrasında oluşabilecek en ufak sorunu veya şikayetinizi müşteri hizmetlerimize bağlanarak giderebilirsiniz. İnternet alışverişlerinizi kolay bir şekilde gerçekleştirmeniz için web sitemizde tüm imkanlar sizlere sunulmuştur ancak bunun aksine gideremediğiniz sorunları müşteri hizmetlerine bağlanarak çözebilirsiniz.