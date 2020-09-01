Çeyiz Sandıkları Boş Kalmasın! Elart

Annelerimizin anneannelerimizin çeyiz sandıkları içerisinde neler vardı neler. El emeği göz nuru ile ilmek ilmek nakış nakış işlenmiş ürünlerin yerini tutar mı bilmiyoruz ama elart markamızın sandıklarınıza çok yakışacak sayısız önerisi bulunmakta. Bugün değişen istekler ve artan ihtiyaçlar sebebiyle bir çeyiz sandığı içerisine sığmıyor hayaller. Olsun, gelişen hayalleriniz olsun. Biz onları gerçekleştirmek için kesiyoruz, biçiyoruz, üretiyoruz.