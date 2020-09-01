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İstanbul’da Bu Yollar Belli Saatlerde Trafiğe Kapalı Olacak


İBB’nin düzenlediği Vodafone İstanbul Yarı Maratonu, 20 Eylül Pazar günü 15. kez start alacak. Tarihi Yarımada’da bazı yollar, 02.00 ile 13.00 saatleri arasında araç trafiğine kapanırken, sporseverler için açılacak.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Spor İstanbul tarafından düzenlenecek Vodafone İstanbul Yarı Maratonu’nda 20 Eylül Pazar günü yollar, sporseverler için açılacak.20 Eylül’de koşulacak etkinlik için parkur güzergâhı ve bu güzergâha çıkan yollar, 02.00 ile 13.00 saatleri arasında trafiğe kapatılacak.

World Athletics tarafından Altın Kategori’ye yükseltilerek dünyadaki en iyi 8 Yarı Maraton listesine giren Vodafone İstanbul Yarı Maratonu, dünyanın en özel parkurlarından Tarihi Yarımada’da yapılacak. Saat 08.45’de elit atletlerin startı ile başlayacak yarı maraton için zaman sınırı dört saat olacak. Koşucular 20 Eylül Pazar günü, 15.00’ a kadar göğüs numaralarını göstererek İETT, metro ve metrobüsten (Marmaray hariç) ücretsiz olarak faydalanabilecek.

YARIŞ GÜZERGAHI

21 km parkurunda koşucular, Yenikapı Etkinlik Alanı’ndan başlayarak Kumkapı, Sarayburnu, Sirkeci istikametinden devam edecek sırasıyla Eminönü, Unkapanı, Fener, Balat, Ayvansaray ve Feshane yönünde Eyüp kavşaktan önce (Feshane binasının bitimine gelen noktadan) yapılacak dönüş ile birlikte başlangıç noktası olan Yenikapı Etkinlik Alanı’nda bitiş çizgisine ulaşacaklar.

KAPATILACAK YOLLAR

21 km’lik yarış parkurunda Sahil Yolu üzerinde 02.00 ile 13.00 arasında şu yollar kapalı olacak:

  • Samatya güney yol sahil Kennedy güney yol Sirkeci Sultanahmet ayrımı Yenikapı İdo arası
  • Namık Kemal varyant dönüşleri
  • Yenikapı etkinlik alanından Namık Kemal varyant güneye bağlantı

Yarı maraton için saat 05.00 ile 13.00 arasında ise şu güzergahlar araç trafiğine kapatılacak:

  • Yevadut Caddesi çift yönlü olarak 8 Mayıs kavşağa kadar
  • Ayvansaray Caddesi çift yönlü olarak
  • D 100 Haliç güney ve Haliç kuzey Ayvansaray Eyüp ayrımları D 100 üzerinden kapatılacak
  • Atatürk Bulvarından Ragıpgümüşpala Caddesi ve Abdulezelpaşa Caddesi istikametlerine bağlantı yolları
  • Gülhane Parkı sahil alt girişleri
  • Cankurtaran(Ahırkapı sokak ve Ahırkapı iskele sokaktan sahil isitkametine dönüş yapılmayacak)
  • Çatladıkapı (Aksakal sokak ve Küçük Ayasofya caddesinden sahil istikametine dönüş yapılmayacak)
  • Kumkapı (Işıl sokak, Kumluk alt geçidinden, Kumkapı alt geçidinden sahil kuzey Fatih Belediyesi halı saha çıkışlarından, İskele Meydanı sokaktan sahil kuzeye akım verilmeyecek
  • Namık Kemal Caddesi sahil Kennedy bağlantısı kapatılacak
  • Gazi Mustafa Kemal Paşa Caddesi bağlantısı kapatılacak (akım varyant üstünden geri döndürülecek)
  • Reşadiye Caddesi çift yönlü olarak
  • Ragıpgümüşpala Caddesi çift yönlü olarak
  • Abdulezelpaşa Caddesi çift yönlü olarak
  • Kadirhas Caddesi çift yönlü olarak
  • Mürselpaşa Caddesi çift yönlü olarak
  • Galata Köprüsü çift yönlü perşembe pazarının olduğu yerden kapatılacak
  • Ankara Caddesi Hamidiye kavşaktan Sirkeci istikametine kapatılacak
  • Samatya güney( sahil Kennedy transit yol ile Avrasya acil çıkış dâhil (Avrasya tünel gidiş geliş açık olacak şekilde ) Feshane’ye kadar gidişli gelişli bağlanan tüm yollar trafiğe kapatılacak)
  • Edirnekapı’ dan Ayvansaray’ a dönüşler kapatılacak
  •  

ALTERNATİF GÜZERGAHLAR

Yarı Maraton için sporseverlere açılan, araç trafiğine kapalı olan yollarda ulaşım şu alternatif güzergahlardan sağlanacak:

  • Atatürk Bulvarı
  • Atatürk Köprüsü
  • Haliç Köprüsü
  • Vatan Caddesi
  • Millet Caddesi
  • D 100 Kuzey Güney yol
  • Türkeli Caddesi
  • Avrasya Tünel
  • Aksaray Caddesi
  • Namık Kemal Caddesi (idoya gidiş geliş yapan araçlar)
  • Orgeneral Nafız Gürman Caddesi
  • Kızılelma Caddesi
  • Onuncu Yıl Caddesi
  • Sahil Kennedy Caddesi Samatya Güney Yenikapı etkinlik alanı dönüşleri
  • Sahil Kuzey Kennedy Caddesi Samatya çıkışlarından gidişli gelişli havuzlu kavşağa kadar
  • Edirnekapı’ dan Ayvansaray’ a dönüşler kapalı Seta Vakfı’ nın önünden Fatih istikametine u dönüşü yaptırılacak.
📆 18 Eylül 2020 Cuma 12:33   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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 O G B M A Y Av. P Eleme veya küme düşme
1 Göztepe 1 1 0 0 5 1 +4 3 2021-22 UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu
2 Fatih Karagümrük 1 1 0 0 3 0 +3 3 2021-22 UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu
3 Beşiktaş 1 1 0 0 3 1 +2 3 2021-22 Avrupa Konferans Ligi üçüncü eleme turu
4 Galatasaray 1 1 0 0 3 1 +2 3 2021-22 Avrupa Konferans Ligi ikinci eleme turu
5 Alanyaspor 1 1 0 0 2 0 +2 3
6 Antalyaspor 1 1 0 0 2 0 +2 3
7 Hatayspor 1 1 0 0 2 0 +2 3
8 BB Erzurumspor 1 1 0 0 2 1 +1 3
9 Fenerbahçe 1 1 0 0 2 1 +1 3
10 Kayserispor 1 1 0 0 1 0 +1 3
11 Konyaspor 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Çaykur Rizespor 1 0 0 1 1 2 -1 0
13 MKE Ankaragücü 1 0 0 1 1 2 -1 0
14 Kasımpaşa 1 0 0 1 0 1 -1 0
15 Gaziantep 1 0 0 1 1 3 -2 0
16 Trabzonspor 1 0 0 1 1 3 -2 0
17 Gençlerbirliği 1 0 0 1 0 2 -2 0
18 Başakşehir 1 0 0 1 0 2 -2 0 2021-22 1.Lig
19 Sivasspor 1 0 0 1 0 2 -2 0
20 Yeni Malatyaspor 1 0 0 1 0 3 -3 0
21 Denizlispor 1 0 0 1 1 5 -4 0

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