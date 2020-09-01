İstanbul’da Bu Yollar Belli Saatlerde Trafiğe Kapalı Olacak

İBB’nin düzenlediği Vodafone İstanbul Yarı Maratonu, 20 Eylül Pazar günü 15. kez start alacak. Tarihi Yarımada’da bazı yollar, 02.00 ile 13.00 saatleri arasında araç trafiğine kapanırken, sporseverler için açılacak.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Spor İstanbul tarafından düzenlenecek Vodafone İstanbul Yarı Maratonu’nda 20 Eylül Pazar günü yollar, sporseverler için açılacak.20 Eylül’de koşulacak etkinlik için parkur güzergâhı ve bu güzergâha çıkan yollar, 02.00 ile 13.00 saatleri arasında trafiğe kapatılacak.
World Athletics tarafından Altın Kategori’ye yükseltilerek dünyadaki en iyi 8 Yarı Maraton listesine giren Vodafone İstanbul Yarı Maratonu, dünyanın en özel parkurlarından Tarihi Yarımada’da yapılacak. Saat 08.45’de elit atletlerin startı ile başlayacak yarı maraton için zaman sınırı dört saat olacak. Koşucular 20 Eylül Pazar günü, 15.00’ a kadar göğüs numaralarını göstererek İETT, metro ve metrobüsten (Marmaray hariç) ücretsiz olarak faydalanabilecek.
YARIŞ GÜZERGAHI
21 km parkurunda koşucular, Yenikapı Etkinlik Alanı’ndan başlayarak Kumkapı, Sarayburnu, Sirkeci istikametinden devam edecek sırasıyla Eminönü, Unkapanı, Fener, Balat, Ayvansaray ve Feshane yönünde Eyüp kavşaktan önce (Feshane binasının bitimine gelen noktadan) yapılacak dönüş ile birlikte başlangıç noktası olan Yenikapı Etkinlik Alanı’nda bitiş çizgisine ulaşacaklar.
KAPATILACAK YOLLAR
21 km’lik yarış parkurunda Sahil Yolu üzerinde 02.00 ile 13.00 arasında şu yollar kapalı olacak:
Yarı maraton için saat 05.00 ile 13.00 arasında ise şu güzergahlar araç trafiğine kapatılacak:
ALTERNATİF GÜZERGAHLAR
Yarı Maraton için sporseverlere açılan, araç trafiğine kapalı olan yollarda ulaşım şu alternatif güzergahlardan sağlanacak:
|Sıra
|Takım
|Eleme veya küme düşme
|1
|Göztepe
|1
|1
|0
|0
|5
|1
|+4
|3
|2021-22 UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu
|2
|Fatih Karagümrük
|1
|1
|0
|0
|3
|0
|+3
|3
|2021-22 UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu
|3
|Beşiktaş
|1
|1
|0
|0
|3
|1
|+2
|3
|2021-22 Avrupa Konferans Ligi üçüncü eleme turu
|4
|Galatasaray
|1
|1
|0
|0
|3
|1
|+2
|3
|2021-22 Avrupa Konferans Ligi ikinci eleme turu
|5
|Alanyaspor
|1
|1
|0
|0
|2
|0
|+2
|3
|6
|Antalyaspor
|1
|1
|0
|0
|2
|0
|+2
|3
|7
|Hatayspor
|1
|1
|0
|0
|2
|0
|+2
|3
|8
|BB Erzurumspor
|1
|1
|0
|0
|2
|1
|+1
|3
|9
|Fenerbahçe
|1
|1
|0
|0
|2
|1
|+1
|3
|10
|Kayserispor
|1
|1
|0
|0
|1
|0
|+1
|3
|11
|Konyaspor
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|12
|Çaykur Rizespor
|1
|0
|0
|1
|1
|2
|-1
|0
|13
|MKE Ankaragücü
|1
|0
|0
|1
|1
|2
|-1
|0
|14
|Kasımpaşa
|1
|0
|0
|1
|0
|1
|-1
|0
|15
|Gaziantep
|1
|0
|0
|1
|1
|3
|-2
|0
|16
|Trabzonspor
|1
|0
|0
|1
|1
|3
|-2
|0
|17
|Gençlerbirliği
|1
|0
|0
|1
|0
|2
|-2
|0
|18
|Başakşehir
|1
|0
|0
|1
|0
|2
|-2
|0
|2021-22 1.Lig
|19
|Sivasspor
|1
|0
|0
|1
|0
|2
|-2
|0
|20
|Yeni Malatyaspor
|1
|0
|0
|1
|0
|3
|-3
|0
|21
|Denizlispor
|1
|0
|0
|1
|1
|5
|-4
|0
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