Estetik ve Plastik Cerrah Op. Dr. Sedat Baş

1970 yılında İstanbul’da doğup, 1995 yılında da tıp fakültesini bitiren Op. Dr. Sedat Baş, 2000 yılında Estetik Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi uzmanlık eğitimine başlayıp “Kemik Benzeri Biyoaktif Glass Maddesinin Prefabrikasyon Yöntemi ile Damarlandırılması ve Bu Maddeye Canlılık Kazandırma” konulu uzmanlık tezi ile Estetik Plastik ve Rekonstrüktif Cerrah unvanını almıştır.

Deneyim ve bilgilerini arttırarak kendini geliştirmek için birçok programa katılmışve araştırmalar yapmıştır. Birçok hastanede klinik sorumlusu, bölüm sorumlusu olarak çalışmıştır. Alanında oldukça başarılı ve hastalarıyla çok ilgili olan Op. Dr. Sedat Baş, burun estetiği, meme estetiği, vücut estetiği, saç ektirme, kaş kaldırma gibi aklınıza gelebilecek her türlü estetik ve değişim için sizlere hizmet sunmaktadır.

Burun estetiğinde en başarılı doktorlardan biri olan Op.Dr.Sedat Baş, aynı zamanda şu anda da kendi kliniğinde hizmet vermektedir. İstanbul/ Acıbadem-Kadıköy’de bulunan kliniğindeki sağlam kadrosu ile sizlere eşsiz bir sağlık hizmeti sunmakta olup, kliniğinde tüm ekibi iledüzen ve disiplin çerçevesi etrafında çalışmaktadır. Özellikle temizlik ve hijyen konusunda hassas olup, güvenle tercih edebileceğiniz bir yerdir.

Birçok insan bedeniyle, yüzüyle kısacası kendisi ile barışık değildir. Ne yapıp ne etse de bir türlü aynaya baktığında kendisinde bir güzellik bulamamaktadır. Bunun sonucunda da değişime gitmeyi tercih etmektedirler ama tabii beraberinde de bir sürü kafa karıştırıcı düşünceleri de getirmektedirler. Örneğin burnunun şeklini beğenmeyen veya da burnunda nefes almasını engelleyen kemik ve kıkırdak bulunan bir kadın, estetik ameliyatı olduktan sonra burnunun düşmesi ya da sağlığını tehdit edecek sonuçlar doğurması korkusuna kapılıp bu fikirden vazgeçebilmektedir. Bir diğer sıkıntı olarak da bu işlemi gerçekleştirebileceği en doğru adresin neresi olduğunu bilmemektedir. İşte bunun gibi kafasında soru işaretleri bulunan ve “ben şimdi ne yapacağım?” , “kimi tercih edeceğim” diye düşünmeden güvenle tercih edebileceği adres Estetik ve Plastik Cerrah Op.Dr.Sedat Baş’tır.

Şüphe duymadan kendinizi teslim edebileceğiniz ve bir ressamın tablosuna gösterdiği hassasiyetteki gibi sizleri el üstünde tutan ve sizlerle ilgilenen Op.Dr.Sedat Baş, özellikle günümüzde en çok tercih edilenestetik ameliyatlarından olan; burun estetiği ameliyatı, burun törpüleme ameliyatı ve meme estetiği ameliyatındaoldukça başarılı bir doktordur. Onunla her hasta eşsiz güzelliğini ortaya çıkarabilecek ve artık görünüşüne güvenebilecektir. Günümüzde insanların kafasında oldukça soru işareti bırakan, sonuçları açısından endişelendiren estetik kavramını Op.Dr.Sedat Baş ile yeniden öğreneceğiniz hatta bu kavramı yaşayacağınızdan emin olabilirsiniz. Her zaman da dediğimiz gibi: “Her operasyonun sonunda, önemli olan tek şey yüzlerdeki gülümsemedir..”