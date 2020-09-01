“SOKAKTA SATRANÇ VAR” PROJESİ PANDEMİ KURALLARIYLA YAPILACAK

Türkiye Satranç Federasyonu (TSF), “Sokakta Satranç Var Projesi”ni pandemi dönemine özgü tedbir ve önlemlerle gerçekleştirecek. Bu yıl 6’ncısı düzenlenecek proje, 12-20 Eylül tarihleri arasında “Maskeni Tak, Mesafeni Koru, Hamleni Yap” sloganıyla hayata geçirilecek

Projede bu yıl hem satranç sevgisinin yansıtılması hem de korona virüs salgınına karşı mücadele için ‘maske, sosyal mesafe ve temizlik’ kurallarına uyulması çağrısı yapılacak. Geçtiğimiz yıllardan farklı olarak, açık hava da dahil hiçbir alanda ve mekanda toplu müsabakalar düzenlenmeyecek.

Türkiye’nin dört bir yanında satrançseverler, şehirlere özgü yasaklamalara ve önlemlere uygun olarak, evinin bahçesinden balkonuna, yayladan sahile, parklardan tarihi mekanlara kadar, kalabalıklara karışmadan hem satranç sevgisini ve hem de pandemi ile mücadelede kurallara uymanın önemini sergileyebilecek.

Projeye katılanların maçlarını yakın aile bireyleri ile pandemi kurallarına uygun, örnek teşkil edecek görüntülerle yapılması öneriliyor.

MASKE MESAFE VE TEMİZLİK KURALLARINA DA DİKKAT ÇEKİLECEK

TSF Başkanı Gülkız Tulay, “Sokakta Satranç Var Projesi”nin Türkiye’deki satranç tutkusunu gösteren en önemli projelerden biri olduğuna dikkat çekerek, bu yıl bu proje ile korona virüsle mücadelede kurallara uymanın ne kadar önemli olduğunu da hatırlatmak istediklerini söyledi. Tulay, zor günlerde birlikte tedbirlere uyulmasının öneminin altını çizerek “Her yaştan sayısız satranç severi buluşturan bu özel projeyi, bu zorlu günlerde, pandeminin tüm kurallarıyla, önlemleriyle hayata geçirelim, hem bu güzel geleneğimizi bozmayalım, hem de korona virüs ile mücadeleye dikkat çekelim istedik. “Maskeni Tak, Mesafeni Koru, Hamleni Yap” sloganıyla, bu projede satranç sevgisi aracılığı ile herkesi maske, mesafe ve temizlik kurallarına uymaya, bu virüse karşı ortak mücadeleye davet ediyoruz. Tüm yetkililerimizin vurguladığı gibi ‘maske, mesafe ve temizlik kurallarına uyarsak, vaka sayıları kolaylıkla kontrol altına alınabilir, salgını durdurabiliriz. Güçlü bir mücadeleyi birlikte tedbirle mümkün hale getirebiliriz. Biz biliyoruz ki, “satranç için varız” diyen herkes, bu ortak mücadelede yerini alacak, sorumluluk alacak. Yenilen, mat olan virüs olacak ve biz kazanacağız” dedi.

AÇIK HAVADA ETKİNLİK DÜZENLENMEYECEK

“Maalesef yaşadığımız salgın nedeniyle geçtiğimiz yıllarda yaptığımız açık hava etkinliklerini yapmayacağız. Kalabalıklara karışmadan, evimizin bahçesinde, balkonumuzda, tarlamızda, bağımızda en yakınlarımızla satranç oynayarak, bu tutkumuzu paylaşalım! Her şeyin başı sağlık ve lütfen tüm adımlarınızı ‘önce sağlık’ yaklaşımı ile atın” şeklinde konuşan TSF Başkanı Tulay, şunları söyledi:

“Korona virüs salgını hepimizi derinden etkiliyor. Ancak hayat da devam ediyor. Zorların arasında gülümsemeye devam ediyor, yaşadığımız anlara, hayatımızdaki güzelliklere sahip çıkıyoruz. Bu proje de o güzelliklerden biri oldu yıllardır. Tam 5 yıldır, her yıl okullar açılmadan önce, 81 şehirde, dağlardan denizlere, yaylalardan ormanlara, sahillerden bahçelere, parklardan sokaklara, tarihi mekanlara kadar bu sporun heyecanını yansıtan bu proje geleneksel hale geldi, dalga dalga büyüdü. Şimdi yurdun dört köşesinden, kurallara sıkı şekilde uyarak, kalabalıklardan kaçınarak, satranç sevgimizi yansıtmaya hazırlanıyoruz. Birbirimize güç vereceğiz, gülümsemelerimizi çoğaltacağız, bir olduğumuzu, beraber olduğumuzu, güzellikleri paylaşarak büyüdüğümüzü, mücadele gücümüzü hatırlatacağız. “Maskeni Tak, Mesafeni Koru, Hamleni Yap” sloganıyla bu dönemin ruhuna uygun şekilde hareket edeceğiz ve bu savaşı kazanacağımızı göstereceğiz.”

ZOR ZAMANLARDA EN BÜYÜK GÜCÜMÜZ SATRANÇ

Mart ayından bu yana dönemin kurallarına uygun sayısız kampanya ve projeye imza attıklarını ifade eden Tulay, projeye katılım çağrısını ise “Hadi o zaman, takın maskelerinizi, yapın hamlelerinizi! Fiziksel mesafenizi korumayı, hijyene çok dikkat etmeyi ise sakın ihmal etmeyin!” sözleriyle yaptı. Tulay, şöyle devam etti:

“Bu proje, bazen bir düğünde gelin ile damadın mutluluğuna eşlik etti, bazen bir elma bahçesinde ekip ruhunun adı oldu. Bazen Karadeniz’in muhteşem yaylalarından sıkı dostlukların rüzgarını getirdi. Bazen masmavi bir denizin dibinde dede ile torunun, geçmişle geleceğin buluşması oldu. Bazen, bir bakkal dükkanının önüne konulan sandığın üzerinden emeğin simgesi oldu. Bazen bir şehrin simgesi bir kalede tarihin derinliklerinden süzüldü. Bazen bir köy okulunda umudun adı oldu. Asıl önemlisi ise sayısız satranç severi buluşturan tutkunun adı oldu. Aslında Türkiye’nin satranç sevgisinin, bu sporun bu ülkede nasıl büyüdüğünün de göstergesi oldu, her yıl daha da coşkuyla büyüyen bu tablo. Bu yıl daha da anlamlı ve temkinli bir heyecan yaşayacağız. Maskelerimizi takacağız, hamlelerimizi yapacağız. Fiziksel mesafemizi korumayı, hijyene çok dikkat etmeyi ise ihmal etmeyeceğiz. Mutluluk ve sağlık dolu müsabakalarımız olsun! Güzellikleri çoğaltmak için asıl sorumluluk hepimizde. Tüm satranç sevdası taşıyanların örnek şekilde projeye katılım sağlayacaklarına, tüm tedbirleri aksaksız uygulayacaklarına inanıyoruz. Güzel görüntüleri heyecanla bekliyoruz.”

GÖRÜNTÜLER SOSYAL MEDYADA PAYLAŞILACAK

Satrançseverler tarafından açık alanlarda sosyal mesafe kurallarına göre yapılacak hamleler sosyal medya hesaplarından #SokaktaSatrançVar #SatrançİçinVarız etiketleriyle sosyal paylaşılabilecek. Ayrıca TSF’nin sosyal ağlarında yayınlanmasını istedikleri görüntüleri de federasyona ya da bulundukları ildeki satranç il temsilciliklerine iletebilecekler.

Pandemi nedeniyle evden çıkmayanlar ise Federasyonun sosyal ağlarında yer alan özel proje tasarımlarını profil fotoğrafı yaparak, satranç sevgisini yansıtabilecek.

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