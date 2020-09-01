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Ahmet Şimşek Koleji
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Dış Cephe Cam Temizliği Yaptırmanın Önemi


Binalarınızın dış cephesi zaman içerisinde kirlenir. Bu kirlenme rüzgarın taşıdığı toz tabakasından kaynaklanır. Kirli olan camlar hem görsel hem de hijyen açısından olumsuz bir durum oluşturur. Camı açtığınızda içeri toz tabakası yapışan camdan içeri girer. Bunun için belirli aralıklarla temizlenmesi gerekir. Temizleme işleminin de özel şampuan ve benzeri etken maddelerle yapılması gerekir. Dışarıdan iskele kurulması veya asansör sistemi ile temizliğin yapılması doğru bir adım olacaktır. Ayrıca vinç yardımı ile de temizlik işlemi yapılabilir. Beylikdüzü temizlik şirketi konusunda kurumsal firmalardan destek alarak en iyi sonucu elde edebilirsiniz.

Dış Cephe Cam Temizliği Nasıl Yapılır

Dış cephe cam temizliği yapılacağı zaman öncelikle güvenlik önlemlerinin alınması gerekir. Bu sayede başarılı bir sonuç alınabilir. Daha sonra uzman personel camlarınızı özel ekipmanlar yardımı ile temizler. Temizleme sırasında camlara kesinlikle zarar verilmez. Bunun için en az 6 ay periyotlar dahilinde temizleme hizmeti alabilirsiniz. Beylikdüzü temizlik şirketleri arasında lider konumda yer alan https://www.tusbatemizlik.com/ firmasından kurumsal bir hizmet alabilirsiniz. Firma modern hizmet içeriği ile müşterilerine yardımcı oluyor. Aynı zamanda ekonomik fiyat politikasını benimsiyor. Sizde hizmet almak isterseniz firmanın kurumsal müşteri hizmetlerine ulaşım sağlayabilir ve randevu oluşturabilirsiniz. Bu sayede binanızın camları eskisinden daha temiz ve hijyenik olacaktır. Firma bu hizmet içeriğini kurumsal ve yasal olarak sunuyor.

📆 12 Eylül 2020 Cumartesi 12:24   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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PUAN DURUMU - SÜPER LİG

Sıra Takım
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 O G B M A Y Av. P Eleme veya küme düşme
1 Başakşehir 34 20 9 5 65 34 +31 69 2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşaması
2 Trabzonspor[a] 34 18 11 5 76 42 +34 65
3 Beşiktaş 34 19 5 10 59 40 +19 62 2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu
4 Sivasspor 34 17 9 8 55 38 +17 60 2020-21 UEFA Avrupa Ligi grup aşaması
5 Alanyaspor 34 16 9 9 61 37 +24 57 2020-21 UEFA Avrupa Ligi üçüncü eleme turu
6 Galatasaray 34 15 11 8 55 37 +18 56 2020-21 UEFA Avrupa Ligi ikinci eleme turu
7 Fenerbahçe 34 15 8 11 58 46 +12 53
8 Gaziantep 34 11 13 10 49 50 -1 46
9 Antalyaspor 34 11 12 11 41 52 -11 45
10 Kasımpaşa 34 12 7 15 53 58 -5 43
11 Göztepe 34 11 9 14 44 49 -5 42
12 Gençlerbirliği 34 9 9 16 39 56 -17 36[b]
13 Konyaspor 34 8 12 14 36 52 -16 36[b]
14 Denizlispor 34 9 8 17 31 48 -17 35[c]
15 Çaykur Rizespor 34 10 5 19 38 57 -19 35[c]
16 Yeni Malatyaspor 34 8 8 18 44 51 -7 32[d] Küme düşme kaldırıldığı için ligde kaldı.[2]
17 Kayserispor 34 8 8 18 40 72 -32 32[d]
18 MKE Ankaragücü 34 7 11 16 31 56 -25 32[d]

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