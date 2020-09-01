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Ahmet Şimşek Koleji
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İstanbul’un göbeğinde ağızlıksız gezdirilen pitbull, kediyi parçaladı


İstanbul’da sorumsuz sahibinin ağızlık takmadan gezdirdiği pitbull cinsi bir köpek, yakaladığı bir kediyi parçaladı.

Beşiktaş’ta sorumsuz sahibinin ağızlık takmadan gezdirdiği pitbull cinsi bir köpek, yakaladığı bir kediyi parçaladı. Dehşet anları kameralara yansırken, sahibinin vurduğu vatandaşların ise “köpeği vurun” diyerek tekmelediği köpek kediyi bırakmadı.

İstanbul’un göbeği Beşiktaş’ta pitbull cinsi köpeğin bir kediyi parçaladığı görüntüler kan dondurdu. Sorumsuz sahibinin ağızlık takmadan kalabalık içerisine çıkardığı köpeği Ihlamurdere Caddesi’nde bir kediyi yakaladı. Kediyi parçalamasına tokat atarak müdahale etmeye çalışan kişi, çevredekilerin tepkisine neden oldu.

Olayı gören birisi “Köpeği vurun” diye bağırdı

Sahibi bu yolla köpeğin ağzından kurtaramadığı kediyi bir de çekmeye çalıştı ancak kurtaramadı. Sahibinin defalarca yumruk ve tokat attığı, vatandaşların ise tekmelediği köpek kediyi bir türlü bırakmadı. Dehşet anları cep telefonu kamerasına yansırken, olay esnasında vatandaşlardan birinin “köpeği vurun” demesi de kan dondurdu.

📆 10 Eylül 2020 Perşembe 22:31   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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 O G B M A Y Av. P Eleme veya küme düşme
1 Başakşehir 34 20 9 5 65 34 +31 69 2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşaması
2 Trabzonspor[a] 34 18 11 5 76 42 +34 65
3 Beşiktaş 34 19 5 10 59 40 +19 62 2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu
4 Sivasspor 34 17 9 8 55 38 +17 60 2020-21 UEFA Avrupa Ligi grup aşaması
5 Alanyaspor 34 16 9 9 61 37 +24 57 2020-21 UEFA Avrupa Ligi üçüncü eleme turu
6 Galatasaray 34 15 11 8 55 37 +18 56 2020-21 UEFA Avrupa Ligi ikinci eleme turu
7 Fenerbahçe 34 15 8 11 58 46 +12 53
8 Gaziantep 34 11 13 10 49 50 -1 46
9 Antalyaspor 34 11 12 11 41 52 -11 45
10 Kasımpaşa 34 12 7 15 53 58 -5 43
11 Göztepe 34 11 9 14 44 49 -5 42
12 Gençlerbirliği 34 9 9 16 39 56 -17 36[b]
13 Konyaspor 34 8 12 14 36 52 -16 36[b]
14 Denizlispor 34 9 8 17 31 48 -17 35[c]
15 Çaykur Rizespor 34 10 5 19 38 57 -19 35[c]
16 Yeni Malatyaspor 34 8 8 18 44 51 -7 32[d] Küme düşme kaldırıldığı için ligde kaldı.[2]
17 Kayserispor 34 8 8 18 40 72 -32 32[d]
18 MKE Ankaragücü 34 7 11 16 31 56 -25 32[d]

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