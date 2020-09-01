Kadıköy’de İETT otobüsü alev topuna döndü – Tıkla İzle
Edinilen bilgiye göre, saat 17.00 sıralarında Bostancı köprüsü mevkiinde Kadıköy-Fındıklı hattında çalışan İETT otobüsüne henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangının çıkmasıyla birlikte şoför otobüsü hemen durdurdu. Dumanların yükselmesiyle birlikte yolcular son anda otobüsten dışarı çıkarak tahliye edildi. Alevler kısa sürede otobüsün tamamını sararken haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri alev topuna dönen araca müdahale ederek yangını kısa sürede söndürdü. Yangın sonucu İETT otobüsü kullanılamaz hale gelirken, otobüs yangını nedeniyle trafik durma noktasına geldi. Durma noktasına gelen trafik havadan görüntülendi.
Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.
|Takım
|Eleme veya küme düşme
|1
|Başakşehir
|34
|20
|9
|5
|65
|34
|+31
|69
|2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşaması
|2
|Trabzonspor[a]
|34
|18
|11
|5
|76
|42
|+34
|65
|3
|Beşiktaş
|34
|19
|5
|10
|59
|40
|+19
|62
|2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu
|4
|Sivasspor
|34
|17
|9
|8
|55
|38
|+17
|60
|2020-21 UEFA Avrupa Ligi grup aşaması
|5
|Alanyaspor
|34
|16
|9
|9
|61
|37
|+24
|57
|2020-21 UEFA Avrupa Ligi üçüncü eleme turu
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|Galatasaray
|34
|15
|11
|8
|55
|37
|+18
|56
|2020-21 UEFA Avrupa Ligi ikinci eleme turu
|7
|Fenerbahçe
|34
|15
|8
|11
|58
|46
|+12
|53
|8
|Gaziantep
|34
|11
|13
|10
|49
|50
|-1
|46
|9
|Antalyaspor
|34
|11
|12
|11
|41
|52
|-11
|45
|10
|Kasımpaşa
|34
|12
|7
|15
|53
|58
|-5
|43
|11
|Göztepe
|34
|11
|9
|14
|44
|49
|-5
|42
|12
|Gençlerbirliği
|34
|9
|9
|16
|39
|56
|-17
|36[b]
|13
|Konyaspor
|34
|8
|12
|14
|36
|52
|-16
|36[b]
|14
|Denizlispor
|34
|9
|8
|17
|31
|48
|-17
|35[c]
|15
|Çaykur Rizespor
|34
|10
|5
|19
|38
|57
|-19
|35[c]
|16
|Yeni Malatyaspor
|34
|8
|8
|18
|44
|51
|-7
|32[d]
|Küme düşme kaldırıldığı için ligde kaldı.[2]
|17
|Kayserispor
|34
|8
|8
|18
|40
|72
|-32
|32[d]
|18
|MKE Ankaragücü
|34
|7
|11
|16
|31
|56
|-25
|32[d]
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