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Kadıköy’de İBB Zabıtaları Ak Parti’nin astığı afişleri kesti


Hastane açılışına teşekkür afişinin kime ne zararı var?

Önceki gün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılışı yapılan Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi için AK Parti Kadıköy İlçe Başkanlığı tarafından teşekkür içerikli asılan pankartlar İBB Zabıta ekipleri tarafından kesilerek toplandı.

 AK Parti Kadıköy İlçe Başkanı Av. Aydoğan Ahıakan bu duruma tepki göstererek yapılan bu davranışın kötü niyetli bir anlayışla yapıldığını sosyal medya hesabından tepkiyle belirtti.

Ahıakan, “Göztepe Şehir Hastanesi için astığımız teşekkür pankartlarımızın tamamını CHP’li İBB zabıtaları kesti. Hazımsızlar biliyoruz. Çünkü Kadıköy’e en büyük yatırımları AK Parti yapıyor. Pandemi sürecinde hastanelere yol yapmayan İBB, enerjisini yapılan hizmetleri sabote etmeye harcıyor” dedi.

📆 06 Eylül 2020 Pazar 22:52   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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