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TEM Otoyolunda seyir halindeki otomobil yandı


TEM otoyolu Düzce kesiminde seyir halindeki otomobil aniden alev aldı. Otomobil alevler arasında kalırken, yaşanan patlamalar yürekleri ağza getirdi.

TEM’de otomobil alev alev yandı – Tıkla İzle

Yangın, saat 16:30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İstanbul istikametinden Ankara yönüne seyreden Zeki K.’nın kullandığı 81 AAT 278 plakalı Ford Fiesta marka otomobil, Otoyol Gölyaka gişeleri mevkiine geldiği esnada elektrik kontağından çıkan kıvılcımlar nedeniyle dumanlar çıkartmaya başladı.

Sürücü Zeki K. otomobili emniyet şeridine çekti. Sürücü Zeki K. ve eşi hemen araçtan indiler. Bu sırada otomobili alevler sardı. Alevler kısa sürede bütün otomobili kaplarken, yaşanan patlamalar ise korkuttu. Zeki K. ve eşi alev alev yanan otomobillerini çaresizce izlemek zorunda kaldı. Yanan otomobile olay yerine gelen Sakarya Belediyesi İtfaiye ekipleri müdahale ederken, yangın kısa süre içinde kontrol altına alınarak söndürüldü.

Ölen ve yaralananın olmadığı yangında otomobil kullanılmaz hale geldi.

📆 06 Eylül 2020 Pazar 21:44   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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2 Trabzonspor[a] 34 18 11 5 76 42 +34 65
3 Beşiktaş 34 19 5 10 59 40 +19 62 2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu
4 Sivasspor 34 17 9 8 55 38 +17 60 2020-21 UEFA Avrupa Ligi grup aşaması
5 Alanyaspor 34 16 9 9 61 37 +24 57 2020-21 UEFA Avrupa Ligi üçüncü eleme turu
6 Galatasaray 34 15 11 8 55 37 +18 56 2020-21 UEFA Avrupa Ligi ikinci eleme turu
7 Fenerbahçe 34 15 8 11 58 46 +12 53
8 Gaziantep 34 11 13 10 49 50 -1 46
9 Antalyaspor 34 11 12 11 41 52 -11 45
10 Kasımpaşa 34 12 7 15 53 58 -5 43
11 Göztepe 34 11 9 14 44 49 -5 42
12 Gençlerbirliği 34 9 9 16 39 56 -17 36[b]
13 Konyaspor 34 8 12 14 36 52 -16 36[b]
14 Denizlispor 34 9 8 17 31 48 -17 35[c]
15 Çaykur Rizespor 34 10 5 19 38 57 -19 35[c]
16 Yeni Malatyaspor 34 8 8 18 44 51 -7 32[d] Küme düşme kaldırıldığı için ligde kaldı.[2]
17 Kayserispor 34 8 8 18 40 72 -32 32[d]
18 MKE Ankaragücü 34 7 11 16 31 56 -25 32[d]

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