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Ahmet Şimşek Koleji
Kadıköy Gazetesi » Gezi-Alışveriş » Baymak Kombi Servisi Bakımı
Baymak Kombi Servisi Bakımı


Kış mevsiminin en çok kullanılan ısınma araçlarından biri olan kombiler, zaman zaman arıza verebiliyor. Arıza vermeseler dahi performanslarında birtakım düşmeler yaşanabiliyor. Böyle durumlarda alanında profesyonel kişilerden kombi bakım ve onarım hizmeti almak gerekir. Baymak kombi servisi çalışmaları sayesinde cihazların ömrü uzatılabilir.

Belirli periyotlarda mutlaka bakımı yapılması gereken kombiler için uzmanlardan destek almaya önem verilmelidir. Yılın belli dönemlerinde yapılan iyi bir bakım çalışması sayesinde hem cihazlar yüksek performans ile çalışır hem de enerjiden tasarruf etmenize imkân yaratır. Yapılan bakım çalışmaları sırasında cihazın çalışma kapasitesini yükseltecek her çalışma titizlikle yapılır ve kış aylarında kombi arızası problemi ile uğraşmak zorunda kalmazsınız. Baymak kombi servisi hizmetinden yararlanmak demek bir kombinin daha uzun ömürlü olması demektir.

Kombilerde Periyodik Bakım ve Onarım

Bir kombinin bakım ve onarımdan geçirilmesi için arıza gerçekleşmesi beklenmemelidir. Ses yapan, performans düşüklüğü yaşayan her kombi için mutlaka http://www.analizservis.com/ profesyonel desteğinden yararlanılmalıdır. Müşteri memnuniyeti ölçüsünde çalışan kombi çalışanları, yerinde bakım ve onarım hizmeti vererek bu sürecin sizin için en iyi şekilde tamamlanmasını sağlıyorlar.

Arızalanan kombileriniz için hızlı bir çözüm üreterek kış ortasında mağduriyetinizi gideren servis personelleri, her türlü arıza konusunda deneyimli kişilerdir. Parça arızasında mutlaka orijinal parçaların kullanılması da titizlik gösterilen konulardandır. Baymak kombi servisi firması olarak 7/24 müşteri desteği sunuyoruz. Hizmet almak isteyen müşterilerimiz bizlere gerekli arıza kaydını bıraktıklarında gereken tüm desteğimizi gün içerisinde sunmaya gayret ediyoruz.

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📆 06 Eylül 2020 Pazar 20:46   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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PUAN DURUMU - SÜPER LİG

# Takım
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 O G B M A Y Av. P Eleme veya küme düşme
1 Başakşehir 34 20 9 5 65 34 +31 69 2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşaması
2 Trabzonspor[a] 34 18 11 5 76 42 +34 65
3 Beşiktaş 34 19 5 10 59 40 +19 62 2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu
4 Sivasspor 34 17 9 8 55 38 +17 60 2020-21 UEFA Avrupa Ligi grup aşaması
5 Alanyaspor 34 16 9 9 61 37 +24 57 2020-21 UEFA Avrupa Ligi üçüncü eleme turu
6 Galatasaray 34 15 11 8 55 37 +18 56 2020-21 UEFA Avrupa Ligi ikinci eleme turu
7 Fenerbahçe 34 15 8 11 58 46 +12 53
8 Gaziantep 34 11 13 10 49 50 -1 46
9 Antalyaspor 34 11 12 11 41 52 -11 45
10 Kasımpaşa 34 12 7 15 53 58 -5 43
11 Göztepe 34 11 9 14 44 49 -5 42
12 Gençlerbirliği 34 9 9 16 39 56 -17 36[b]
13 Konyaspor 34 8 12 14 36 52 -16 36[b]
14 Denizlispor 34 9 8 17 31 48 -17 35[c]
15 Çaykur Rizespor 34 10 5 19 38 57 -19 35[c]
16 Yeni Malatyaspor 34 8 8 18 44 51 -7 32[d] Küme düşme kaldırıldığı için ligde kaldı.[2]
17 Kayserispor 34 8 8 18 40 72 -32 32[d]
18 MKE Ankaragücü 34 7 11 16 31 56 -25 32[d]

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