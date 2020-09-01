MENÜ ☰
Ahmet Şimşek Koleji
Kadıköy Gazetesi » Basında Kadıköy, Büyükşehir, Etkinlikler, Genel, Manşet, Sağlık, Sivil Toplum, Toplum » İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, “Allah rızası için dışarı çıkmayın
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, “Allah rızası için dışarı çıkmayın


Korona virüs için uyarılarda bulunan İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, “Allah rızası için dışarı çıkmayın. Başka ne söyleyebilirim” sözleriyle vatandaşlara seslendi.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya’dan korona virüs uyarısı – Tıkla İzle

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya konuşmasında, Korona virüs ile ilgili önümüzdeki aylar için uyarıda bulundu; “Eylül ayındayız. Ekim ve Kasım ayında çok dikkatli olmamız gerekiyor. Okulların açılışıyla ilgili, memleketlerine giden İstanbullu hemşerilerimizin artık dönüş trendinin başlaması, 10 milyon 700 bin günlük 3 tür İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin toplu ulaşım rakamları 400 bine düşmüştü. Tekrar bu rakam 500 bine tırmanmaya başlarken biz temizlik maske mesafeye dikkat etmeliyiz. Sağlık bakanımızın mülakatta söylediği şeyi söyleyeyim. Hepimizin bildiği, gözümüzün önünden ayrılmayan bir nasihat. Eğer maske ve mesafeyi gerçekten kurallara uygun yaparsak, solunum yollarından bulaşma riskini yüzde 90 önlemiş oluyoruz” şeklinde konuştu.

“Allah rızası için dışarı çıkmayın. Başka ne söyleyebilirim”

Vatandaşlardan isteğini dile getiren Vali Yerlikaya, “Allah rızası için dışarı çıkmayın. Başka ne söyleyebilirim. İdari işlem yapmaktan haya ediyoruz. Bile bile pozitif olduğunu bilen bir kardeşimiz kendi sağlığını düşünmüyorsa bundan daha büyük bir kul hakkı nasıl olabilir? Pozitif olduğunu biliyor. Tüm dünyanın bununla uğraştığını, bir kardeşimizin daha olmaması noktasında tedbirler aldığımızı, çaba sarf ettiğimizi, kaynak harcadığımızı biliyor. Buna rağmen dışarı çıkıyorsa şunu söylemek istiyorum; ‘Şehirle nasıl helalleşeceksin? Bu kul hakkını nasıl ödeyeceksin?’ Bunu biz söylüyoruz. Hem idari işlem yapıyoruz. Savcılığa da suç duyurusunda bulunuyoruz. Yeter artık” dedi.

📆 03 Eylül 2020 Perşembe 19:00   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

KADIKÖY'DE HAVA

İSTANBUL

BLOG

YAZARLAR

RÖPORTAJLAR

ANKET

Üzgünüm, şu anda etkin anket yok.

PUAN DURUMU - SÜPER LİG

# Takım
  • g
  • t
  • d
 O G B M A Y Av. P Eleme veya küme düşme
1 Başakşehir 34 20 9 5 65 34 +31 69 2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşaması
2 Trabzonspor[a] 34 18 11 5 76 42 +34 65
3 Beşiktaş 34 19 5 10 59 40 +19 62 2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu
4 Sivasspor 34 17 9 8 55 38 +17 60 2020-21 UEFA Avrupa Ligi grup aşaması
5 Alanyaspor 34 16 9 9 61 37 +24 57 2020-21 UEFA Avrupa Ligi üçüncü eleme turu
6 Galatasaray 34 15 11 8 55 37 +18 56 2020-21 UEFA Avrupa Ligi ikinci eleme turu
7 Fenerbahçe 34 15 8 11 58 46 +12 53
8 Gaziantep 34 11 13 10 49 50 -1 46
9 Antalyaspor 34 11 12 11 41 52 -11 45
10 Kasımpaşa 34 12 7 15 53 58 -5 43
11 Göztepe 34 11 9 14 44 49 -5 42
12 Gençlerbirliği 34 9 9 16 39 56 -17 36[b]
13 Konyaspor 34 8 12 14 36 52 -16 36[b]
14 Denizlispor 34 9 8 17 31 48 -17 35[c]
15 Çaykur Rizespor 34 10 5 19 38 57 -19 35[c]
16 Yeni Malatyaspor 34 8 8 18 44 51 -7 32[d] Küme düşme kaldırıldığı için ligde kaldı.[2]
17 Kayserispor 34 8 8 18 40 72 -32 32[d]
18 MKE Ankaragücü 34 7 11 16 31 56 -25 32[d]

BAĞLANTILAR