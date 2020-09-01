İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, “Allah rızası için dışarı çıkmayın

Korona virüs için uyarılarda bulunan İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, “Allah rızası için dışarı çıkmayın. Başka ne söyleyebilirim” sözleriyle vatandaşlara seslendi.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya’dan korona virüs uyarısı – Tıkla İzle

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya konuşmasında, Korona virüs ile ilgili önümüzdeki aylar için uyarıda bulundu; “Eylül ayındayız. Ekim ve Kasım ayında çok dikkatli olmamız gerekiyor. Okulların açılışıyla ilgili, memleketlerine giden İstanbullu hemşerilerimizin artık dönüş trendinin başlaması, 10 milyon 700 bin günlük 3 tür İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin toplu ulaşım rakamları 400 bine düşmüştü. Tekrar bu rakam 500 bine tırmanmaya başlarken biz temizlik maske mesafeye dikkat etmeliyiz. Sağlık bakanımızın mülakatta söylediği şeyi söyleyeyim. Hepimizin bildiği, gözümüzün önünden ayrılmayan bir nasihat. Eğer maske ve mesafeyi gerçekten kurallara uygun yaparsak, solunum yollarından bulaşma riskini yüzde 90 önlemiş oluyoruz” şeklinde konuştu.

“Allah rızası için dışarı çıkmayın. Başka ne söyleyebilirim”

Vatandaşlardan isteğini dile getiren Vali Yerlikaya, “Allah rızası için dışarı çıkmayın. Başka ne söyleyebilirim. İdari işlem yapmaktan haya ediyoruz. Bile bile pozitif olduğunu bilen bir kardeşimiz kendi sağlığını düşünmüyorsa bundan daha büyük bir kul hakkı nasıl olabilir? Pozitif olduğunu biliyor. Tüm dünyanın bununla uğraştığını, bir kardeşimizin daha olmaması noktasında tedbirler aldığımızı, çaba sarf ettiğimizi, kaynak harcadığımızı biliyor. Buna rağmen dışarı çıkıyorsa şunu söylemek istiyorum; ‘Şehirle nasıl helalleşeceksin? Bu kul hakkını nasıl ödeyeceksin?’ Bunu biz söylüyoruz. Hem idari işlem yapıyoruz. Savcılığa da suç duyurusunda bulunuyoruz. Yeter artık” dedi.