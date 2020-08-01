İBB’NİN YAŞAM EVİ’NDEN BİR YILDIZ DAHA KAYDI

Son 7 yıldır, İBB Sanatçı yaşam Evi’nde hayatını sürdüren tiyatro ve sinema sanatçısı Mehtap Anıl, hayata gözlerini yumdu. Sanatçı, bugün 15:00’te Hekimbaşı Mezarlığı’na defnedilecek.



İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) Kartal’daki Sanatçı Yaşam Evi’nin sakinlerinden, tiyatro ve sinema sanatçısı Mehtap Anıl, gece saat 01:05’te kalp yetmezliği sebebiyle hayatını kaybetti.



Birçok film ve dizide rol alan Anıl, Mahallenin Muhtarları adlı dizide “Kemikkıran Kadriye” karakteri ile ününe ün katmıştı.



Sanatçının cenazesi, bugün saat:15:00’da Hekimbaşı Mezarlığı’na ara defin olarak defnedilecek.



Mehtap Anıl kimdir?



Tiyatro, dizi ve sinema sanatçısı olan Mehtap Anıl, 1940 yılında İstanbul Çatalca’da dünyaya geldi. Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü’nde oyuncu olarak da çalışan Anıl, birçok sinema filmi ve dizide rol aldı. Mahallenin Muhtarları adlı dizide Kemikkıran Kadriye karakteri ile ününe ün kattı.



Mehtap Anıl, 11.07.2013 tarihinden itibaren Kartal’daki İBB Sanatçı Yaşam Evi’nde kalıyordu.