BAĞDAT CADDESİ’NDE 30 AĞUSTOS COŞKUSU…

30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 98. yıl dönümü, Bağdat Caddesi’nde, sosyal mesafe kurallarına uygun olarak “Bu Zafer Hepimizin” sloganıyla kutlandı.

Kadıköy Belediyesi tarafından düzenlenen kutlamalara, Klasik Otomobilciler Derneği’nin (İKOD) nostaljik arabaları, motosikletliler ve bisikletlilerden oluşan bir konvoy katıldı. Vatandaşlar da, ellerindeki Türk Bayraklarıyla, çalınan marş ve şarkılara eşlik etti.

Bu arada Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı, konvoyun önünde yer alan Zafer Tırının üzerinden Kadıköylüleri selamladı. Kutlamalara katılanlar alkış ve ellerindeki bayrakları sallayarak karşılık verdi.

Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı, “Gönül isterdi ki Zafer Bayramı’nı daha büyük bir coşkuyla kutlayalım. Fakat pandemi nedeniyle vatandaşlarımızı klasik arabalar eşliğinde selamlıyoruz. 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı Kadıköylülere yakışır şekilde kutlamaya devam edeceğiz” dedi.

Kadıköy Belediyesi önünden hareket eden ve Bağdat Caddesi’nde ilerleyen klasik otomobillerin turu Kalamışta son buldu.

Haber: Ahmet Zeki Yeşil