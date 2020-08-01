MENÜ ☰
Ahmet Şimşek Koleji
Kadıköy Gazetesi » Belediye, Genel, Manşet, Sağlık, Sivil Toplum, Toplum » Pandemi Döneminin Başarılı İlçeleri Arasında Erzurum Yakutiye Belediyesi 3. oldu
Pandemi Döneminin Başarılı İlçeleri Arasında Erzurum Yakutiye Belediyesi 3. oldu


Yapılan Ankette Erzurum’un Yakutiye İlçe Belediye Başkanı Mahmut Uçar 3’üncü sırada yer aldı.

Anket, büyükşehir olmayan 51 ildeki belediye başkanları ile İstanbul dışındaki 137 ilçede yapıldı. Partilerin kendi seçmenlerine yöneltilen sorular eşliğinde başarılı ilk 15 ve ilk 10 belediye başkanlarının listesi belirlendi.

Yakutiye Belediye Başkanı Dr. Mahmut Uçar, performansıyla kamuoyu araştırmalarına damga vurmaya devam ediyor. Türkiye’nin en saygın anket şirketlerinden ORC’nin yaptığı “başarılı belediye başkanlarına” anketine “Doğu Anadolu İkincisi” olarak ismini yazdıran Başkan Uçar, salgınla mücadele döneminin de yıldızı oldu.

Koronavirüs salgınına karşı verdiği mücadeleyle göz dolduran Yakutiye Belediye Başkanı Uçar, sergilediği yüksek performansıyla bu kez araştırma şirketi SONAR’ın radarına takıldı. Başkan Mahmut Uçar, İstanbul, Ankara ve İzmir dışında kalan büyükşehirlerin AK Partili 82 ilçe belediye başkanı arasında ilk üçe girmeyi başardı. Yüzde 67,5 oranındaki puan ortalamasıyla 30 Büyükşehirin en başarılı 3’üncü ilçe belediye başkanı olan Uçar, Erzurum’un ve ilçesi Yakutiye’nin göğsünü bir kez daha kabarttı.

Yapılan ankette Ak Partiye bağlı 82 ilçeden salgın döneminde en başarılı ilk 10 belediye belirlendi. Birinci sırada Konya Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca yer alırken, İkinci sırada Şanlıurfa Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş yer aldı. 3’üncü sırada ise Erzurum Yakutiye Belediye Başkanı Mahmut Uçar yer alarak salgınla mücadelede en başarılı ilçe başkanlarından oldu.

Galeri
📆 30 Ağustos 2020 Pazar 14:38   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

KADIKÖY'DE HAVA

İSTANBUL

BLOG

YAZARLAR

RÖPORTAJLAR

ANKET

Üzgünüm, şu anda etkin anket yok.

PUAN DURUMU - SÜPER LİG

# Takım
  • g
  • t
  • d
 O G B M A Y Av. P Eleme veya küme düşme
1 Başakşehir 34 20 9 5 65 34 +31 69 2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşaması
2 Trabzonspor[a] 34 18 11 5 76 42 +34 65
3 Beşiktaş 34 19 5 10 59 40 +19 62 2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu
4 Sivasspor 34 17 9 8 55 38 +17 60 2020-21 UEFA Avrupa Ligi grup aşaması
5 Alanyaspor 34 16 9 9 61 37 +24 57 2020-21 UEFA Avrupa Ligi üçüncü eleme turu
6 Galatasaray 34 15 11 8 55 37 +18 56 2020-21 UEFA Avrupa Ligi ikinci eleme turu
7 Fenerbahçe 34 15 8 11 58 46 +12 53
8 Gaziantep 34 11 13 10 49 50 -1 46
9 Antalyaspor 34 11 12 11 41 52 -11 45
10 Kasımpaşa 34 12 7 15 53 58 -5 43
11 Göztepe 34 11 9 14 44 49 -5 42
12 Gençlerbirliği 34 9 9 16 39 56 -17 36[b]
13 Konyaspor 34 8 12 14 36 52 -16 36[b]
14 Denizlispor 34 9 8 17 31 48 -17 35[c]
15 Çaykur Rizespor 34 10 5 19 38 57 -19 35[c]
16 Yeni Malatyaspor 34 8 8 18 44 51 -7 32[d] Küme düşme kaldırıldığı için ligde kaldı.[2]
17 Kayserispor 34 8 8 18 40 72 -32 32[d]
18 MKE Ankaragücü 34 7 11 16 31 56 -25 32[d]

BAĞLANTILAR