Pandemi Döneminin Başarılı İlçeleri Arasında Erzurum Yakutiye Belediyesi 3. oldu

Yapılan Ankette Erzurum’un Yakutiye İlçe Belediye Başkanı Mahmut Uçar 3’üncü sırada yer aldı.

Anket, büyükşehir olmayan 51 ildeki belediye başkanları ile İstanbul dışındaki 137 ilçede yapıldı. Partilerin kendi seçmenlerine yöneltilen sorular eşliğinde başarılı ilk 15 ve ilk 10 belediye başkanlarının listesi belirlendi.

Yakutiye Belediye Başkanı Dr. Mahmut Uçar, performansıyla kamuoyu araştırmalarına damga vurmaya devam ediyor. Türkiye’nin en saygın anket şirketlerinden ORC’nin yaptığı “başarılı belediye başkanlarına” anketine “Doğu Anadolu İkincisi” olarak ismini yazdıran Başkan Uçar, salgınla mücadele döneminin de yıldızı oldu.

Koronavirüs salgınına karşı verdiği mücadeleyle göz dolduran Yakutiye Belediye Başkanı Uçar, sergilediği yüksek performansıyla bu kez araştırma şirketi SONAR’ın radarına takıldı. Başkan Mahmut Uçar, İstanbul, Ankara ve İzmir dışında kalan büyükşehirlerin AK Partili 82 ilçe belediye başkanı arasında ilk üçe girmeyi başardı. Yüzde 67,5 oranındaki puan ortalamasıyla 30 Büyükşehirin en başarılı 3’üncü ilçe belediye başkanı olan Uçar, Erzurum’un ve ilçesi Yakutiye’nin göğsünü bir kez daha kabarttı.





Yapılan ankette Ak Partiye bağlı 82 ilçeden salgın döneminde en başarılı ilk 10 belediye belirlendi. Birinci sırada Konya Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca yer alırken, İkinci sırada Şanlıurfa Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş yer aldı. 3’üncü sırada ise Erzurum Yakutiye Belediye Başkanı Mahmut Uçar yer alarak salgınla mücadelede en başarılı ilçe başkanlarından oldu.

Galeri