Ali Koç, Ülker Stadı’ndaki kahvaltıda taraftarlarla bir araya geldi

Fenerbahçe’nin hayata geçirdiği Yaşayan Stat Projeleri kapsamında Başkan Ali Koç, Ülker Stadı’nda düzenlenen kahvaltı organizasyonunda taraftarlarla bir araya geldi.
Fenerbahçe’de Başkan Ali Koç ve yönetici Simla Türker Bayazıt, Yaşayan Stat Projeleri kapsamında Ülker Stadı’ndaki kahvaltıda 200 taraftarı ağırladı. Yedek kulübelerinin önünde sosyal mesafe, hijyen kurallarına uygun şekilde gerçekleşen organizasyonda Koç ve Bayazıt, misafirlerle yakından ilgilendiler.
Renkli görüntülere ve sıcak diyaloglara sahne olan kahvaltıya Futbol A Takım İdari Menajeri Volkan Ballı ve ailesi de katıldı.
|Takım
|Eleme veya küme düşme
|1
|Başakşehir
|34
|20
|9
|5
|65
|34
|+31
|69
|2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşaması
|2
|Trabzonspor[a]
|34
|18
|11
|5
|76
|42
|+34
|65
|3
|Beşiktaş
|34
|19
|5
|10
|59
|40
|+19
|62
|2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu
|4
|Sivasspor
|34
|17
|9
|8
|55
|38
|+17
|60
|2020-21 UEFA Avrupa Ligi grup aşaması
|5
|Alanyaspor
|34
|16
|9
|9
|61
|37
|+24
|57
|2020-21 UEFA Avrupa Ligi üçüncü eleme turu
|6
|Galatasaray
|34
|15
|11
|8
|55
|37
|+18
|56
|2020-21 UEFA Avrupa Ligi ikinci eleme turu
|7
|Fenerbahçe
|34
|15
|8
|11
|58
|46
|+12
|53
|8
|Gaziantep
|34
|11
|13
|10
|49
|50
|-1
|46
|9
|Antalyaspor
|34
|11
|12
|11
|41
|52
|-11
|45
|10
|Kasımpaşa
|34
|12
|7
|15
|53
|58
|-5
|43
|11
|Göztepe
|34
|11
|9
|14
|44
|49
|-5
|42
|12
|Gençlerbirliği
|34
|9
|9
|16
|39
|56
|-17
|36[b]
|13
|Konyaspor
|34
|8
|12
|14
|36
|52
|-16
|36[b]
|14
|Denizlispor
|34
|9
|8
|17
|31
|48
|-17
|35[c]
|15
|Çaykur Rizespor
|34
|10
|5
|19
|38
|57
|-19
|35[c]
|16
|Yeni Malatyaspor
|34
|8
|8
|18
|44
|51
|-7
|32[d]
|Küme düşme kaldırıldığı için ligde kaldı.[2]
|17
|Kayserispor
|34
|8
|8
|18
|40
|72
|-32
|32[d]
|18
|MKE Ankaragücü
|34
|7
|11
|16
|31
|56
|-25
|32[d]
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