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Ali Koç, Ülker Stadı’ndaki kahvaltıda taraftarlarla bir araya geldi


Fenerbahçe’nin hayata geçirdiği Yaşayan Stat Projeleri kapsamında Başkan Ali Koç, Ülker Stadı’nda düzenlenen kahvaltı organizasyonunda taraftarlarla bir araya geldi.

Fenerbahçe’nin hayata geçirdiği Yaşayan Stat Projeleri kapsamında Başkan Ali Koç, Ülker Stadı’nda düzenlenen kahvaltı organizasyonunda taraftarlarla bir araya geldi.

Fenerbahçe’de Başkan Ali Koç ve yönetici Simla Türker Bayazıt, Yaşayan Stat Projeleri kapsamında Ülker Stadı’ndaki kahvaltıda 200 taraftarı ağırladı. Yedek kulübelerinin önünde sosyal mesafe, hijyen kurallarına uygun şekilde gerçekleşen organizasyonda Koç ve Bayazıt, misafirlerle yakından ilgilendiler.

Renkli görüntülere ve sıcak diyaloglara sahne olan kahvaltıya Futbol A Takım İdari Menajeri Volkan Ballı ve ailesi de katıldı.

📆 29 Ağustos 2020 Cumartesi 21:11   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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 O G B M A Y Av. P Eleme veya küme düşme
1 Başakşehir 34 20 9 5 65 34 +31 69 2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşaması
2 Trabzonspor[a] 34 18 11 5 76 42 +34 65
3 Beşiktaş 34 19 5 10 59 40 +19 62 2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu
4 Sivasspor 34 17 9 8 55 38 +17 60 2020-21 UEFA Avrupa Ligi grup aşaması
5 Alanyaspor 34 16 9 9 61 37 +24 57 2020-21 UEFA Avrupa Ligi üçüncü eleme turu
6 Galatasaray 34 15 11 8 55 37 +18 56 2020-21 UEFA Avrupa Ligi ikinci eleme turu
7 Fenerbahçe 34 15 8 11 58 46 +12 53
8 Gaziantep 34 11 13 10 49 50 -1 46
9 Antalyaspor 34 11 12 11 41 52 -11 45
10 Kasımpaşa 34 12 7 15 53 58 -5 43
11 Göztepe 34 11 9 14 44 49 -5 42
12 Gençlerbirliği 34 9 9 16 39 56 -17 36[b]
13 Konyaspor 34 8 12 14 36 52 -16 36[b]
14 Denizlispor 34 9 8 17 31 48 -17 35[c]
15 Çaykur Rizespor 34 10 5 19 38 57 -19 35[c]
16 Yeni Malatyaspor 34 8 8 18 44 51 -7 32[d] Küme düşme kaldırıldığı için ligde kaldı.[2]
17 Kayserispor 34 8 8 18 40 72 -32 32[d]
18 MKE Ankaragücü 34 7 11 16 31 56 -25 32[d]

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