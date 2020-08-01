MENÜ ☰
Ahmet Şimşek Koleji
Kadıköy Gazetesi » Genel, Manşet, Sivil Toplum, Toplum, Yazarlar » GODOT’YU BOŞUNA BEKLERKEN
Ahmet Zeki YEŞİL
GODOT’YU BOŞUNA BEKLERKEN


Neredesin Godot? Hani, nereye gitsem benden önce orada olacaktın. Boşu boşuna beklettin beni. Oysa sana, kimsin necisin diye sormamıştım. Referansına bakmamış, kimselere bir şey söylemeden beklemiştim. Senin yüzünden ağaç olup yeşerdim. “Godot, bana yamuk yapmaz” diyordum. Yaptın! Hem de, beni dansöz gibi oynattın. Öküzün trene baktığı gibi baktım yollarına. Zaman su gibi aktı, ben yoruldum…

Gelseydin, keyfim gelecek ve her şey değişecekti. Adalet tecelli edecek, Fahriye Abla sevinecekti. Bahar gelecek, ayçiçekleri bize doğru dönecekti. Gözyaşında değil, Nisan yağmurlarında ıslanacaktık. Birlikte, gökkuşağının altından geçecektik. İçimizde sancı, kafamızda endişe olmayacaktı. Hasret mektupları okumayacaktık. Dilimiz, kalbimizin yalancı şahidi olmayacaktı. Ve bitti denilen yerde başlayacaktı aşk. İçimiz pırpır edecek, çocuklar bayram sabahlarına uyanacaktı. Birlikte, gökkuşağının renginde uçurtma uçuracaktık. Sis çökmeyecekti gözlerimize. Yollarında gölgemiz cansız yatmayacaktı. Bir güvercinin ruh tedirginliğinde yaşamayacaktık. İçimizdeki ürperti sesimize yansımayacaktı.

Bundan böyle, “İyi ki varsın” demeyeceğim. Beni kandırdın ya Godot, helal olsun sana! Hep bir eksik vardı aslında, en çok da sol yanımızda. Bu saatten sonra gelmesen de olur. Gelsen, mevzuata takılırsın. Alım gücün düşer, boş sahada top koşturamazsın. Dizi manyağı olursun da ruhun duymaz. Sabahın köründe kapın çalınsa, sütçü geldi sanırsın. Anladım Godot, sen haklısın. Keşke burada yaşasaydın muhabbeti yapmayacağım. Buralar sana göre değil, buralarda laf çoktur. Varsın yüreğimde fırtınalar kopsun. Susturacağım saati, dursun zaman. Gökyüzünü ve toprağı sevmekten vazgeçmeyeceğim. Adını “Vefasız” diye anacağım. Seni beklemeyeceğim, gelme Godot…

Etiketler: , ,
📆 29 Ağustos 2020 Cumartesi 16:13   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

KADIKÖY'DE HAVA

İSTANBUL

BLOG

YAZARLAR

RÖPORTAJLAR

ANKET

Üzgünüm, şu anda etkin anket yok.

PUAN DURUMU - SÜPER LİG

# Takım
  • g
  • t
  • d
 O G B M A Y Av. P Eleme veya küme düşme
1 Başakşehir 34 20 9 5 65 34 +31 69 2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşaması
2 Trabzonspor[a] 34 18 11 5 76 42 +34 65
3 Beşiktaş 34 19 5 10 59 40 +19 62 2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu
4 Sivasspor 34 17 9 8 55 38 +17 60 2020-21 UEFA Avrupa Ligi grup aşaması
5 Alanyaspor 34 16 9 9 61 37 +24 57 2020-21 UEFA Avrupa Ligi üçüncü eleme turu
6 Galatasaray 34 15 11 8 55 37 +18 56 2020-21 UEFA Avrupa Ligi ikinci eleme turu
7 Fenerbahçe 34 15 8 11 58 46 +12 53
8 Gaziantep 34 11 13 10 49 50 -1 46
9 Antalyaspor 34 11 12 11 41 52 -11 45
10 Kasımpaşa 34 12 7 15 53 58 -5 43
11 Göztepe 34 11 9 14 44 49 -5 42
12 Gençlerbirliği 34 9 9 16 39 56 -17 36[b]
13 Konyaspor 34 8 12 14 36 52 -16 36[b]
14 Denizlispor 34 9 8 17 31 48 -17 35[c]
15 Çaykur Rizespor 34 10 5 19 38 57 -19 35[c]
16 Yeni Malatyaspor 34 8 8 18 44 51 -7 32[d] Küme düşme kaldırıldığı için ligde kaldı.[2]
17 Kayserispor 34 8 8 18 40 72 -32 32[d]
18 MKE Ankaragücü 34 7 11 16 31 56 -25 32[d]

BAĞLANTILAR