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Ahmet Şimşek Koleji
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Tem otoyolunda kamyonet alev alev yandı, TOMA müdahale etti


TEM otoyolu Ispartakule mevkisinde seyir halindeki bir kamyonette aniden yangın çıktı. Alevler içerisinde kalan kapalı kasa kamyonete karşı şeritten geçen bir TOMA müdahale ederek yangını söndürdü.


Olay TEM otoyolu Ispartakule mevkisi Mahmutbey istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre seyir halindeki kapalı kasa bir kamyonette henüz belirlenmeyen bir nedenle yangın çıktı. Aracın motor kısmında çıkan yangını gören sürücü, yolun kenarında durduğu kamyonetten son anda indi. Kamyonetteki yangın nedeniyle bölgede trafik yoğunluğu oluşurken bu sırada yolun karşı istikametinde ilerleyen bir TOMA aracı yangına müdahale etti. Yangın nedeniyle bölgede yoğun trafik oluştu.

📆 28 Ağustos 2020 Cuma 16:33   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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 O G B M A Y Av. P Eleme veya küme düşme
1 Başakşehir 34 20 9 5 65 34 +31 69 2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşaması
2 Trabzonspor[a] 34 18 11 5 76 42 +34 65
3 Beşiktaş 34 19 5 10 59 40 +19 62 2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu
4 Sivasspor 34 17 9 8 55 38 +17 60 2020-21 UEFA Avrupa Ligi grup aşaması
5 Alanyaspor 34 16 9 9 61 37 +24 57 2020-21 UEFA Avrupa Ligi üçüncü eleme turu
6 Galatasaray 34 15 11 8 55 37 +18 56 2020-21 UEFA Avrupa Ligi ikinci eleme turu
7 Fenerbahçe 34 15 8 11 58 46 +12 53
8 Gaziantep 34 11 13 10 49 50 -1 46
9 Antalyaspor 34 11 12 11 41 52 -11 45
10 Kasımpaşa 34 12 7 15 53 58 -5 43
11 Göztepe 34 11 9 14 44 49 -5 42
12 Gençlerbirliği 34 9 9 16 39 56 -17 36[b]
13 Konyaspor 34 8 12 14 36 52 -16 36[b]
14 Denizlispor 34 9 8 17 31 48 -17 35[c]
15 Çaykur Rizespor 34 10 5 19 38 57 -19 35[c]
16 Yeni Malatyaspor 34 8 8 18 44 51 -7 32[d] Küme düşme kaldırıldığı için ligde kaldı.[2]
17 Kayserispor 34 8 8 18 40 72 -32 32[d]
18 MKE Ankaragücü 34 7 11 16 31 56 -25 32[d]

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