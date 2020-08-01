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İstanbul’da Tramvay halk otobüsüne çarptı: 2 yaralı


Bağcılar-Kabataş seferini yapan tramvay, dönüş yapan halk otobüsüne çarptı. Olayda 2 kişi hafif şekilde yaralanırken, tramvay seferleri çift taraflı olarak durduruldu. Kazanın yaşandığı alan ise havadan görüntülendi.


Edinilen bilgiye göre, Bağcılar-Kabataş seferini yapan Ömer Karaman’ın kullandığı tramvay, Fındıklı Kavşağında dönüş yapmakta olan Süleyman Obalı’nın kullandığı 34 HK 3374 plakalı İstanbul Otobüs A.Ş’ye ait halk otobüsüne çarptı. Kaza sonucu yolcuların bulunduğu otobüste 22 yaşındaki Eyüp Sabri Sincan ve babası 49 yaşındaki Yusuf Sincan hafif şekilde yaralandı.

Çarpmanın etkisiyle otobüs yaklaşık 5 metre sürüklenerek refüje çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla çevredeki hastanelere kaldırarak tedavi altına aldı.


Öte yandan, kaza nedeniyle tramvay seferleri çift taraflı olarak durduruldu. Polis ekipleri ise olay yerinde inceleme başlattı. Kaza nedeniyle Meclis-i Mebusan Caddesi üzerinde çift taraflı trafik oluştu. Kazanın yaşandığı alan ise havadan görüntülendi.



“Bana tam gaz hiç frensiz geldi, ortadan vurdu”
Yaşananları anlatan otobüs şoförü Süleyman Obalı, “Fındıklı kapalı olduğundan bize buradan veriyorlar. Birinci tramvay geçti ben kırmızı ışıkta bekliyorum. İkinci tramvay geçti yeşil yandı. Yolcunun da beyanı, yeşil yandıktan sonra ben geçtim. Tramvay yakın bile değildi bana, tam gaz hiç frensiz geldi, ortadan vurdu. Mecburuz buradan geçmeye, biz yeşili bekliyoruz” diye konuştu.

Galeri
📆 28 Ağustos 2020 Cuma 14:55   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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8 Gaziantep 34 11 13 10 49 50 -1 46
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10 Kasımpaşa 34 12 7 15 53 58 -5 43
11 Göztepe 34 11 9 14 44 49 -5 42
12 Gençlerbirliği 34 9 9 16 39 56 -17 36[b]
13 Konyaspor 34 8 12 14 36 52 -16 36[b]
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15 Çaykur Rizespor 34 10 5 19 38 57 -19 35[c]
16 Yeni Malatyaspor 34 8 8 18 44 51 -7 32[d] Küme düşme kaldırıldığı için ligde kaldı.[2]
17 Kayserispor 34 8 8 18 40 72 -32 32[d]
18 MKE Ankaragücü 34 7 11 16 31 56 -25 32[d]

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