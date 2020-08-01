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Spor Ayakkabı Erkek İçin Vazgeçilmez


Erkekler gün boyu oldukça fazla çalıştıkları için ayakları yorulmaktadır. Rahat etmek için ise genellikle iş dışındaki yaşamlarında spor ayakkabılar en sık tercih ettikleri çeşitlerden biri olmaktadır. Spor ayakkabı erkek koleksiyonlarında rahatlığın ve şıklığın ön plan acıktığı özel modeller dikkat çekmektedir.

Her kombin altına kolaylıkla tercih edebileceğiniz bu spor ayakkabılarda model ve renk olarak oldukça fazla seçeneğiniz bulunmaktadır. Ayakkabılarınızla renkli ve eğlenceli kişiliğini yansıtırken adeta bulutların üzerinde yürür gibi rahat ve yumuşak bastığınızı hissedeceksiniz. Her erkeğin dolabında mutlaka olması gereken spor ayakkabılar sizin de vazgeçilmezlerinizden biri olacaktır.

Spor Ayakkabı Erkek Modelleri

Spor ayakkabılar farklı model ve taban seçenekleri ile rahat olmak isteyen herkesin ilk tercihlerinden olmaktadır. Spor ayakkabı erkek modelleri her sezon biraz daha farklı tasarımları ve çok daha rahat, hafif, gösterişli modelleri ile dikkat çekmektedir. Spor ayakkabılarda renk seçimleri ve model seçimleri yaparken sunulan çeşitlilikten dolayı çok zorlanacaksınız. Daha fazla spor ayakkabı seçeneği için https://www.tommylife.com.tr/erkek-spor-ayakkabi adresini ziyaret ederek beğendiğiniz ürünleri hemen kolaylıkla satın alabilirsiniz.

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📆 28 Ağustos 2020 Cuma 12:43   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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PUAN DURUMU - SÜPER LİG

# Takım
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 O G B M A Y Av. P Eleme veya küme düşme
1 Başakşehir 34 20 9 5 65 34 +31 69 2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşaması
2 Trabzonspor[a] 34 18 11 5 76 42 +34 65
3 Beşiktaş 34 19 5 10 59 40 +19 62 2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu
4 Sivasspor 34 17 9 8 55 38 +17 60 2020-21 UEFA Avrupa Ligi grup aşaması
5 Alanyaspor 34 16 9 9 61 37 +24 57 2020-21 UEFA Avrupa Ligi üçüncü eleme turu
6 Galatasaray 34 15 11 8 55 37 +18 56 2020-21 UEFA Avrupa Ligi ikinci eleme turu
7 Fenerbahçe 34 15 8 11 58 46 +12 53
8 Gaziantep 34 11 13 10 49 50 -1 46
9 Antalyaspor 34 11 12 11 41 52 -11 45
10 Kasımpaşa 34 12 7 15 53 58 -5 43
11 Göztepe 34 11 9 14 44 49 -5 42
12 Gençlerbirliği 34 9 9 16 39 56 -17 36[b]
13 Konyaspor 34 8 12 14 36 52 -16 36[b]
14 Denizlispor 34 9 8 17 31 48 -17 35[c]
15 Çaykur Rizespor 34 10 5 19 38 57 -19 35[c]
16 Yeni Malatyaspor 34 8 8 18 44 51 -7 32[d] Küme düşme kaldırıldığı için ligde kaldı.[2]
17 Kayserispor 34 8 8 18 40 72 -32 32[d]
18 MKE Ankaragücü 34 7 11 16 31 56 -25 32[d]

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