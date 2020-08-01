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Ahmet Şimşek Koleji
Matara Nedir


Spor yaparken, yürüyüşe çıktığımız zaman, işe giderken ya da uzun bir yola çıkacaksak her ihtimale karşı yanımızda su içebileceğimiz bir eşya bulundururuz. Genel adı matara olarak bilinen bu su kapları, çok kullanışlı ve faydalı bir eşyadır. Okul çocuklarından gençlere, yürüyüşe çıkan yaşlılardan yolculuk yapan kişilere kadar herkesin kullanabildiği bir malzemedir. Farlı pek çok renk ve modelden üretilen çeşitleri de bulunmaktadır. Hayat kaynağımız olan suyu devamlı tüketebilmek için bu su kapılarına her zaman ihtiyacımız olur.

Matara Çeşitleri

Pek çok mutfak malzemesi her kadının zevkine hitap edecek şekilde tasarlanır. Aynı durum matara çeşitleri için de geçerlidir. Farklı renklerde ve resim baskıları olan çeşitleri kadınların beğenisine sunulmaktadır. Ayrıca metal cam ya da silikon gibi malzemelerden üretilen iç yapısı sayesinde hem güzel bir koruyucu görevi üstlenir hem de şık tasarımlar oluşturma imkânı sağlar. Çocuklara özel renkli ve desenli modelleri de üretilmektedir. Sizler de linke tıklayarak kendi tarzınızı yansıtacak çeşitleri inceleyebilir ve beğendikleriniz arasından kolaylıkla alışveriş yapabilirsiniz https://www.tupperware.com.tr/ueruenler/katalog-ueruenleri

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📆 28 Ağustos 2020 Cuma 12:39   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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PUAN DURUMU - SÜPER LİG

# Takım
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 O G B M A Y Av. P Eleme veya küme düşme
1 Başakşehir 34 20 9 5 65 34 +31 69 2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşaması
2 Trabzonspor[a] 34 18 11 5 76 42 +34 65
3 Beşiktaş 34 19 5 10 59 40 +19 62 2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu
4 Sivasspor 34 17 9 8 55 38 +17 60 2020-21 UEFA Avrupa Ligi grup aşaması
5 Alanyaspor 34 16 9 9 61 37 +24 57 2020-21 UEFA Avrupa Ligi üçüncü eleme turu
6 Galatasaray 34 15 11 8 55 37 +18 56 2020-21 UEFA Avrupa Ligi ikinci eleme turu
7 Fenerbahçe 34 15 8 11 58 46 +12 53
8 Gaziantep 34 11 13 10 49 50 -1 46
9 Antalyaspor 34 11 12 11 41 52 -11 45
10 Kasımpaşa 34 12 7 15 53 58 -5 43
11 Göztepe 34 11 9 14 44 49 -5 42
12 Gençlerbirliği 34 9 9 16 39 56 -17 36[b]
13 Konyaspor 34 8 12 14 36 52 -16 36[b]
14 Denizlispor 34 9 8 17 31 48 -17 35[c]
15 Çaykur Rizespor 34 10 5 19 38 57 -19 35[c]
16 Yeni Malatyaspor 34 8 8 18 44 51 -7 32[d] Küme düşme kaldırıldığı için ligde kaldı.[2]
17 Kayserispor 34 8 8 18 40 72 -32 32[d]
18 MKE Ankaragücü 34 7 11 16 31 56 -25 32[d]

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