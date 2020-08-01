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Kadıköy’de “Türkiye Güven Huzur Uygulaması” yapıldı


Türkiye Güven Huzur Uygulaması kapsamında Kadıköy’de polis ekipleri denetim gerçekleştirdi.

Türkiye Güven Huzur Uygulaması kapsamında Kadıköy’de polis ekipleri denetim gerçekleştirdi. Polis helikopterinin de havadan destek verdiği uygulamada araçlar da arama yapılırken vatandaşların GBT’leri sorgulandı.

Türkiye Güven Huzur Uygulaması kapsamında İstanbul’un birçok noktasında eş zamanlı denetim gerçekleştirildi. Saat 10.00’da başlayan uygulamaya çok sayıda polis ekibi katıldı. Kadıköy’deki uygulama noktasında araçları durduran polis, didik didik arama gerçekleştirdi. Aramalar sürdüğü esnada vatandaşların da GBT’si sorgulandı.

📆 28 Ağustos 2020 Cuma 12:23   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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 O G B M A Y Av. P Eleme veya küme düşme
1 Başakşehir 34 20 9 5 65 34 +31 69 2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşaması
2 Trabzonspor[a] 34 18 11 5 76 42 +34 65
3 Beşiktaş 34 19 5 10 59 40 +19 62 2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu
4 Sivasspor 34 17 9 8 55 38 +17 60 2020-21 UEFA Avrupa Ligi grup aşaması
5 Alanyaspor 34 16 9 9 61 37 +24 57 2020-21 UEFA Avrupa Ligi üçüncü eleme turu
6 Galatasaray 34 15 11 8 55 37 +18 56 2020-21 UEFA Avrupa Ligi ikinci eleme turu
7 Fenerbahçe 34 15 8 11 58 46 +12 53
8 Gaziantep 34 11 13 10 49 50 -1 46
9 Antalyaspor 34 11 12 11 41 52 -11 45
10 Kasımpaşa 34 12 7 15 53 58 -5 43
11 Göztepe 34 11 9 14 44 49 -5 42
12 Gençlerbirliği 34 9 9 16 39 56 -17 36[b]
13 Konyaspor 34 8 12 14 36 52 -16 36[b]
14 Denizlispor 34 9 8 17 31 48 -17 35[c]
15 Çaykur Rizespor 34 10 5 19 38 57 -19 35[c]
16 Yeni Malatyaspor 34 8 8 18 44 51 -7 32[d] Küme düşme kaldırıldığı için ligde kaldı.[2]
17 Kayserispor 34 8 8 18 40 72 -32 32[d]
18 MKE Ankaragücü 34 7 11 16 31 56 -25 32[d]

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