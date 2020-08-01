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Ahmet Şimşek Koleji
Protein Tozu


Protein tozu , peynir üretimi esnasında ortaya çıkan peynir altı suyunun bir takım filtreleme yöntemleri kullanılarak toz hale getirilmesiyle elde edilen bir üründür. Peynir altı suyunda yüksek miktarda şeker, tuz ve yağ bulunmaktadır. Filtreleme işlemleri sayesinde bunlardan ayrılarak ve protein açısından zenginleşmesi sağlanarak whey proteinolarak piyasaya sürülür. Bunun yanı sıra protein tozları karşımıza whey ve kazein olmak üzere iki tür olarak çıkmaktadır. Kazein proteini sütte %80 oranında bulunmakta olan, vücut tarafından daha yavaş emilmekte olan bir protein çeşididir.

            Vücut geliştirme sporunun popüler bir hale gelmesi ile birlikte protein tozları da bu popülerlikten payını aldı ve popülerleşti. Geçmişe baktığımızda protein tozunun bu kadar yaygın bir ürün olmadığını ve sadece önde gelen vücut geliştirme sporcuları tarafından kullanıldığını görüyoruz. Günümüzde ise protein tozları her yerde bulunabilecek, spor salonuna giden, ister profesyonel ister amatör olarak vücut geliştirme sporu ile ilgilenen birçok kişi tarafından kullanılmakta olan bir ürün olduğunu görüyoruz.

            Protein tozları da dahil olmak üzere hiçbir ek besin takviyesi doğal kaynaklı proteinlerin yerini tutamaz. Ancak günümüzde ki şartlar dolayısıyla vücut geliştirme sporu ile ilgilenen çoğu insan, ihtiyaç duydukları proteini tüketecek yeterli zaman bulamıyor. Öte yandan spor yapan bir insanın günlük protein ihtiyacı normal bir insanınkine kıyasla daha yüksek olduğu için bu ihtiyacı tamamen doğal yollarla karşılaması da oldukça zor bir durum. Bu yüzden protein tozu birçok insan için adeta bir kurtarıcı haline geliyor.

           Protein Tozu Faydaları

            Protein tozu sporcular için birçok faydaya sahiptir. Bu faydalar şu şekilde sıralanabilir;

  • Bağışıklık sistemi fonksiyonlarının gelişmesine yardımcı olur ve destekler.
  • İyi bir egzersiz planı ile birlikte kullanıldığında vücudun gelişimine yardımcı olur.
  • Antrenman sonrasında oluşan yorgunluğu ciddi derecede azaltır ve toparlanma zamanınızın daha kısa sürmesini sağlar.
  • İyi kolesterol seviyenizi daha ideal hale getirirken kötü kolesterol seviyenizi de düşürür.
  • Gün içerisinde almanız gereken protein miktarında oluşan eksiklikleri tamamlamanızı sağlar.
  • Vücudunuzun antioksidan üretiminin artması sağlar.
  • Kanda bulunan ‘trigliserit’ değerlerinin düşürülmesinde de etkili bir rol oynamaktadır.
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📆 25 Ağustos 2020 Salı 16:04   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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PUAN DURUMU - SÜPER LİG

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 O G B M A Y Av. P Eleme veya küme düşme
1 Başakşehir 34 20 9 5 65 34 +31 69 2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşaması
2 Trabzonspor[a] 34 18 11 5 76 42 +34 65
3 Beşiktaş 34 19 5 10 59 40 +19 62 2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu
4 Sivasspor 34 17 9 8 55 38 +17 60 2020-21 UEFA Avrupa Ligi grup aşaması
5 Alanyaspor 34 16 9 9 61 37 +24 57 2020-21 UEFA Avrupa Ligi üçüncü eleme turu
6 Galatasaray 34 15 11 8 55 37 +18 56 2020-21 UEFA Avrupa Ligi ikinci eleme turu
7 Fenerbahçe 34 15 8 11 58 46 +12 53
8 Gaziantep 34 11 13 10 49 50 -1 46
9 Antalyaspor 34 11 12 11 41 52 -11 45
10 Kasımpaşa 34 12 7 15 53 58 -5 43
11 Göztepe 34 11 9 14 44 49 -5 42
12 Gençlerbirliği 34 9 9 16 39 56 -17 36[b]
13 Konyaspor 34 8 12 14 36 52 -16 36[b]
14 Denizlispor 34 9 8 17 31 48 -17 35[c]
15 Çaykur Rizespor 34 10 5 19 38 57 -19 35[c]
16 Yeni Malatyaspor 34 8 8 18 44 51 -7 32[d] Küme düşme kaldırıldığı için ligde kaldı.[2]
17 Kayserispor 34 8 8 18 40 72 -32 32[d]
18 MKE Ankaragücü 34 7 11 16 31 56 -25 32[d]

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