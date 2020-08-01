Protein Tozu

Protein tozu , peynir üretimi esnasında ortaya çıkan peynir altı suyunun bir takım filtreleme yöntemleri kullanılarak toz hale getirilmesiyle elde edilen bir üründür. Peynir altı suyunda yüksek miktarda şeker, tuz ve yağ bulunmaktadır. Filtreleme işlemleri sayesinde bunlardan ayrılarak ve protein açısından zenginleşmesi sağlanarak whey proteinolarak piyasaya sürülür. Bunun yanı sıra protein tozları karşımıza whey ve kazein olmak üzere iki tür olarak çıkmaktadır. Kazein proteini sütte %80 oranında bulunmakta olan, vücut tarafından daha yavaş emilmekte olan bir protein çeşididir.

Vücut geliştirme sporunun popüler bir hale gelmesi ile birlikte protein tozları da bu popülerlikten payını aldı ve popülerleşti. Geçmişe baktığımızda protein tozunun bu kadar yaygın bir ürün olmadığını ve sadece önde gelen vücut geliştirme sporcuları tarafından kullanıldığını görüyoruz. Günümüzde ise protein tozları her yerde bulunabilecek, spor salonuna giden, ister profesyonel ister amatör olarak vücut geliştirme sporu ile ilgilenen birçok kişi tarafından kullanılmakta olan bir ürün olduğunu görüyoruz.

Protein tozları da dahil olmak üzere hiçbir ek besin takviyesi doğal kaynaklı proteinlerin yerini tutamaz. Ancak günümüzde ki şartlar dolayısıyla vücut geliştirme sporu ile ilgilenen çoğu insan, ihtiyaç duydukları proteini tüketecek yeterli zaman bulamıyor. Öte yandan spor yapan bir insanın günlük protein ihtiyacı normal bir insanınkine kıyasla daha yüksek olduğu için bu ihtiyacı tamamen doğal yollarla karşılaması da oldukça zor bir durum. Bu yüzden protein tozu birçok insan için adeta bir kurtarıcı haline geliyor.

Protein Tozu Faydaları

Protein tozu sporcular için birçok faydaya sahiptir. Bu faydalar şu şekilde sıralanabilir;