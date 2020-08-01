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Ahmet Şimşek Koleji
Kadıköy Gazetesi » Gezi-Alışveriş » Kefir ve Kefirin Faydaları
Kefir ve Kefirin Faydaları


Kefir; keçi, inek ve manda sütünden özel bir maya mantarıyla üretilen besleyici bir içecektir. İçeriğinde kalsiyum, magnezyum, fosfor ve B12 vitamini bulundurur. Bu nedenle sağlığınızı destekleyecek bir üründür. Sindirim sisteminin düzenlenmesine yardımcı olan kefir, içeriğindeki yüksek probiyotik ile mide ve bağırsakları korur.

Kefir çok eski zamanlardan günümüze ulaşmış bir süt ürünüdür. Süt ürünleri kategorisinde yoğurttan sonra en çok tüketilen besinolma özelliğine sahiptir.

Kefirin Faydaları Nelerdir?

Kefir, insan vücudu için birçok yarar sunar. Kefir içinde bulunan probiyotik mikroorganizma, bağışıklık sistemini desteklemeye yardımcı olur. Günlük olarak tüketilebilir. Aynı zamanda ara öğünlerde meyve ile birlikte değerlendirilebilir. Süt ürünü olduğu için uzun süre bekletilmeden içilmesi gereklidir. Şişkinliğin azalmasını sağlar.

Uzmanlar tarafından tüketilmesi tavsiye edilen fermente bir içecek olan kefirin enerji vererek iyi hissettirmesi de tüketim sıklığının nedenini açıklıyor.

Kefirin besin değeri nedir?

1 bardak kefir, günlük A vitamini ihtiyacının yüzde 20’sini, C vitamini ihtiyacının yüzde 4’ünü karşılamaktadır. Aynı zamanda kalsiyum, magnezyum, fosfor ve B12 vitamin desteği sağlar. Günlük beslenmeniz içerisine kefir çeşitlerini dahil ederek sağlıklı öğünler oluşturabilirsiniz. Özellikle gelişme çağındaki çocuklarda kemik gelişimini destekleyen kefiri günlük olarak tüketmelidir.

Kefir hangi sıklıkla tüketilir?

Kefirin günlük tüketim miktarında herhangi bir kısıtlama bulunmamaktadır. Doğal üretilen kefir içeceğini günün istediğiniz saatinde tüketebilirsiniz. Doğal kefir içeceğini evinizde gönül rahatlığı ile tüketmek istiyorsanız Altınkılıç kefir çeşitlerini inceleyebilirsiniz. Gerçek meyveler ile kefirin bir araya geldiği Altınkılıç kefir çeşitleri, sindirim sistemini düzenlemeye yardımcı olur.

Çilekli kefir, muzlu kefir, sade kefir ve yaban mersinli kefir çeşitleri ile lezzetin tadını çıkarın.

Altınkılıç Kefir ürünleri detayları için; http://www.altinkilic.com/kefir/

📆 25 Ağustos 2020 Salı 15:58   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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 O G B M A Y Av. P Eleme veya küme düşme
1 Başakşehir 34 20 9 5 65 34 +31 69 2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşaması
2 Trabzonspor[a] 34 18 11 5 76 42 +34 65
3 Beşiktaş 34 19 5 10 59 40 +19 62 2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu
4 Sivasspor 34 17 9 8 55 38 +17 60 2020-21 UEFA Avrupa Ligi grup aşaması
5 Alanyaspor 34 16 9 9 61 37 +24 57 2020-21 UEFA Avrupa Ligi üçüncü eleme turu
6 Galatasaray 34 15 11 8 55 37 +18 56 2020-21 UEFA Avrupa Ligi ikinci eleme turu
7 Fenerbahçe 34 15 8 11 58 46 +12 53
8 Gaziantep 34 11 13 10 49 50 -1 46
9 Antalyaspor 34 11 12 11 41 52 -11 45
10 Kasımpaşa 34 12 7 15 53 58 -5 43
11 Göztepe 34 11 9 14 44 49 -5 42
12 Gençlerbirliği 34 9 9 16 39 56 -17 36[b]
13 Konyaspor 34 8 12 14 36 52 -16 36[b]
14 Denizlispor 34 9 8 17 31 48 -17 35[c]
15 Çaykur Rizespor 34 10 5 19 38 57 -19 35[c]
16 Yeni Malatyaspor 34 8 8 18 44 51 -7 32[d] Küme düşme kaldırıldığı için ligde kaldı.[2]
17 Kayserispor 34 8 8 18 40 72 -32 32[d]
18 MKE Ankaragücü 34 7 11 16 31 56 -25 32[d]

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