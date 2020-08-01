Kefir ve Kefirin Faydaları

Kefir; keçi, inek ve manda sütünden özel bir maya mantarıyla üretilen besleyici bir içecektir. İçeriğinde kalsiyum, magnezyum, fosfor ve B12 vitamini bulundurur. Bu nedenle sağlığınızı destekleyecek bir üründür. Sindirim sisteminin düzenlenmesine yardımcı olan kefir, içeriğindeki yüksek probiyotik ile mide ve bağırsakları korur.

Kefir çok eski zamanlardan günümüze ulaşmış bir süt ürünüdür. Süt ürünleri kategorisinde yoğurttan sonra en çok tüketilen besinolma özelliğine sahiptir.

Kefirin Faydaları Nelerdir?

Kefir, insan vücudu için birçok yarar sunar. Kefir içinde bulunan probiyotik mikroorganizma, bağışıklık sistemini desteklemeye yardımcı olur. Günlük olarak tüketilebilir. Aynı zamanda ara öğünlerde meyve ile birlikte değerlendirilebilir. Süt ürünü olduğu için uzun süre bekletilmeden içilmesi gereklidir. Şişkinliğin azalmasını sağlar.

Uzmanlar tarafından tüketilmesi tavsiye edilen fermente bir içecek olan kefirin enerji vererek iyi hissettirmesi de tüketim sıklığının nedenini açıklıyor.

Kefirin besin değeri nedir?

1 bardak kefir, günlük A vitamini ihtiyacının yüzde 20’sini, C vitamini ihtiyacının yüzde 4’ünü karşılamaktadır. Aynı zamanda kalsiyum, magnezyum, fosfor ve B12 vitamin desteği sağlar. Günlük beslenmeniz içerisine kefir çeşitlerini dahil ederek sağlıklı öğünler oluşturabilirsiniz. Özellikle gelişme çağındaki çocuklarda kemik gelişimini destekleyen kefiri günlük olarak tüketmelidir.

Kefir hangi sıklıkla tüketilir?

Kefirin günlük tüketim miktarında herhangi bir kısıtlama bulunmamaktadır. Doğal üretilen kefir içeceğini günün istediğiniz saatinde tüketebilirsiniz. Doğal kefir içeceğini evinizde gönül rahatlığı ile tüketmek istiyorsanız Altınkılıç kefir çeşitlerini inceleyebilirsiniz. Gerçek meyveler ile kefirin bir araya geldiği Altınkılıç kefir çeşitleri, sindirim sistemini düzenlemeye yardımcı olur.

Çilekli kefir, muzlu kefir, sade kefir ve yaban mersinli kefir çeşitleri ile lezzetin tadını çıkarın.