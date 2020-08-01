BELTUR MOBİL KARAVANLARLA ARTIK HER YERDE HİZMET VERECEK

İstanbul’un seçkin markası BELTUR, “Gezgin Lezzetler” projesiyle, her noktada İstanbullunun yanında olacak. Daha fazla sayıda kişiye ulaşmak için 15 BELTUR karavanı parklara, meydanlara ve tüm etkinlik alanlarına hizmet götürecek.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki BELTUR AŞ, sahil bandındaki şubelerin yenilenmesinin yanında yeni ve inovatif bir proje başlattı. “Gezgin Lezzetler” adı verilen proje ile 15 adet karavanı, İstanbul’un her noktasında hizmet verecek şekilde bünyesine kattı.

“BAŞINIZI ÇEVİRDİĞİNİZ HER YERDE OLACAĞIZ”

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan BELTUR AŞ Satış ve Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Tuba Çıkrıkçı şunları söyledi:

“BELTUR, İstanbul’un önemli bir markası. İstanbullunun hoşça vakit geçirdiği, ucuz ve kaliteli hizmet aldığı bir yer. BELTUR olarak bu hizmeti, İstanbullunun ayağına götürmek için çeşitli çalışmalar yürüttük ve sonunda ‘Gezgin Lezzetler’ projesini geliştirdik. Proje kapsamında, 15 karavanı BELTUR anlayışıyla düzenledik. Artık İstanbullular başlarını çevirdikleri her yerde BELTUR’la ve uygun fiyatlı kaliteli hizmetle karşılaşacak.”

“KOŞAN BELTUR’ DÖNEMİ BAŞLIYOR”

Pandemi nedeniyle evlerinde kapalı kalan İstanbulluların, yaz dönemi ile birlikte açık alanlarda bulunmayı tercih ettiğini belirten Çıkrıkçı, “Karavanlarımızla tüm etkinlik alanlarında, parklarda bahçelerde, meydanlarda hizmet vermeyi hedefledik. Gezgin Lezzetler projemizle İstanbullular, yaşadıkları semtlerde çok daha kolay bir şekilde BELTUR hizmetleriyle buluşacak” dedi.

BELTUR’daki dönüşümün devam ettiğini aktaran Çıkrıkçı “Bir anlamda bundan sonra ‘Koşan BELTUR’ sürecine geçtiğimizi söyleyebiliriz. BELTUR kalitesi, bundan sonra tüm İstanbulluların ayağına gelecek” ifadelerini kullandı.

Çıkrıkçı ayrıca, COVID-19 pandemisi kapsamında alınan tedbirlerin şubelerde olduğu gibi, Gezgin Lezzetler karavanlarında da titizlikle uygulanacağını vurguladı.