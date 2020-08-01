KADIKÖY VE ÜSKÜDARLI YAZARLAR KİTAPLARINI İMZALADI

Kadıköylü yazarlar Meral Kurulay ve Zeynep Kasap ile Üsküdarlı yazar Kerime Ural Cengiz, 23 Ağustos günü, “Cumba’dan Kadınlar Kalemleriyle Doğuyor” başlıklı etkinlikte kitaplarını imzaladı. Cumba Kültür Sanat Platformu tarafından Üsküdar’da, Hanımeli Kafe’de düzenlenen etkinlikte kitap severler, yazarları yalnız bırakmadı.

İmza gününde Meral Kurulay, “Bana Hikaye Anlatma”; Kerime Ural Cengiz, “Toprağın Elleri” ve Zeynep Kasap, “Mut” başlıklı kitabını imzalarken, okurlarıyla sohbet etti; soruları yanıtladı. Etkinlikte, Kirpi Edebiyat Dergisi yayın yönetmeni Mehmet Özgür Ersan, anılan derginin editörlerinden Funda Ergenekon ve Cumba Kültür Sanat Platformu kurucusu Deniz Kaptan hazır bulundu. Kitap ile kahvenin buluştuğu samimi bir ortamda geçen etkinlikte ayrıca, şiirler okundu.

Yazarların, etkinlikle ilgili olarak yaptıkları ortak açıklama ise şöyle:

“Amacımız kitaplarımızı bir araya getirip yeni bir söz söylemek. Ayrıca, pandemi nedeniyle bunalmış olan okurlarımıza nefes aldırmak. Güzel ve anlamlı bir buluşma oldu. Yanımızda olan ve etkinliğimize destek veren herkese teşekkür ediyoruz. Kadınlar yazacak, kadınlar çoğalacak ve dünya güzelleşecek. Sanat varsa, hayat vardır!”

Etkinliği düzenleyen Cumba Kültür Sanat Platformu, Üsküdar’da faaliyet göstermekte olup, bünyesinde çoğunluğu ev kadınlarından oluşan tiyatro topluluğu bulunuyor.

Haber: Ahmet Zeki Yeşil

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