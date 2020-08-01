Dünya Magazin Haberleri/İşte Günün Magazin Haberleri

Dünya magazin haberleri, normal haberlerde uyulması gereken kuralların dışına çıkabilir. Bu haberler olayların enteresan ve önemli noktalarını temel alarak, insanların güzel ve bilgili zaman geçirmelerini amaçlar. Dünya magazin haberlerinde alıntı ve betimlemeler sıkça kullanılır. Dünyada sık yaşanan olayların basına getirilen sınırlandırmalardan sonra büyük sermayenin basın hayatına girmesi, basını yeni arayışlara yönlendirmiştir. Bu yönelim sonucunda işte günün magazin haberleri yaygınlaşmaya başlamış, gazetelerde magazin ekleri ve magazin sayfaları yer almıştır.

Ancak dünya magazin haberleri, giderek reel magazin haberi niteliğinden uzaklaşarak, meşhur ve ünlü kişilerin özel hayatlarının anlatıldığı dedikodularla paparaziler niteliğine bürünmüştür. Bu gelişmelerden yola çıkarak, gazetelerin dünya magazin sayfalarında yer edinen haberlerin gerek sayfa tasarımı ve gerekse sunum açısından ne kadar magazin haberi niteliği taşıdığının belirlenmesi, laf mevzusu çalışmanın temelini oluşturmaktadır. Bu amaçla, gazetelerin magazin sayfalarının tarz ve içerik kalitesi önemlidir. Sonuçta, gazetelerin dünya magazin sayfalarında yer alan haberlerle, diğer sayfalardaki haberler arasında sayfa tasarımı ve sunum açısından bir ayrım olmadığı saptanmıştır.

İşte günün magazin haberlerine mevzu olan meşhur kimselerdir. Hepimizin bildiği, bir haberde bulunması ihtiyaç duyulan temel öğelerden “Kim”, “ne”, “nasıl”, “nerede”, “neden/niçin” ve “ne zaman” (5N+1K) sorularının yanıtı bir haberin haber değeri taşıyıp taşımadığını gösterir. Ki bu öğelerden kabul edilen o tek “K”, “kim?” sorusuna karşılık cevap verir.

Dünya magazin haberleri, ünlülerin yani kamuya malolmuş kişilerin hususi ömür alanlarına ilişkin detayları ve vakaları kitle iletişim araçlarıyla kamuya haber olarak verirken kamuoyunun öğrenme hakkını yerine getiren anayasal bir görevi yerine getirdiğini savunur. Oysa bir gazeteci kamuya mal olmuş bir kişinin hususi hayatına sadece kamu yararı varsa konusuysa müdahale edebilir. Tanınmış bir iş insanı ve aynı zamanda bir milletvekilinin çocuğuna fazlaca pahalı bir armağan almışsa ve bunun altından şahsi menfaatler çıkacaksa kamu yararı dikkate alındığında bu haberleri hususi yaşam ya da kişilik hakları kapsamında değerlendiremeyiz. Bu ciddi halde haber değeri olan ve yayımlanması gereken bir konudur. Burada ölçüt, kamuya konu olmuş o meşhur kişinin sözü edilen faaliyetlerinin iş yaşamını, görevini etkilemesi ve bunun toplumun büyük bir kesiminin çıkarlarına aykırı olmasıdır.

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