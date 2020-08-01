Çiçeklerin Anlamları

Her çiçek farklı renk ve anlam seçenekleri ile karşınıza çıkar. Çiçeklerin anlamı, karakterine, hikayesine ve tasarımına göre değişiklik gösterebiliyor. Bazı çiçekler klasik anlamlardan meydana gelse de bazıları hikayelerle ilişkilendirilebiliyor. Taze Çiçek üzerinden sevdiklerinize duygularınızı ifade edebileceğiniz çiçekler sipariş edebilir, anlamlarına göre çiçek tercihi yapabilirsiniz. Hangi çiçeğin ne anlama geldiğini merak ediyorsanız aşağıdaki listeye bakabilirsiniz;

Kırmızı gül

Kırmızı güller herkes için “ seni seviyorum” ifadesinin sembolü olarak kabul edilir. Bunun yanı sıra ihtiras ve bağlılık anlamlarını da beraberinde taşır.

Hanımeli

Farklı yapısı ve göz alıcı rengi ile hanımeli birçok kadının beğenisini kazanır. Bağlılığı simgeleyen hanımeli çiçeği özellikle sevgiliye hediye edilen türler arasında yer alır.

Sarı lale

Laleler rengine göre farklı anlamlar içerir. Bu nedenle hediye edeceğiniz kişiye göre farklı renkte laleler almanız gerekebilir. Sarı laleler umutsuzluğu ve umutsuz aşkı ifade eder.

Karanfil

Karanfillerin rengine bağlı olarak anlamı değişebilir. Karanfiller beyaz, kırmızı, pembe ve sarı rengi ile karşınıza çıkar. Sevginizi dile getirmek için kırmızı karanfilleri tercih edebilirsiniz.

Beyaz glayör

Dostluğu ve arkadaşlığı simgeleyen beyaz glayör birçok ortama uygunluğu ile dikkatleri üzerine çekiyor. Dostunuza olan bağlılığınızı ve sevginizi beyaz glayör ile ifade edebilirsiniz.

Orkide

Orkide mağrur ve gururlu anlamı ile bilinir. Bu yapıyı çiçeğin tasarımında da görebilirsiniz. Özel günlere ve sevdiklerinize hediye edebileceğiniz vazgeçilmezler arasında yer alır.

Menekşe

Menekşeler farklı isim ve anlamlar ile karşınıza çıkar. Vermek istediğiniz mesaja göre menekşenin rengini seçebilirsiniz. Genel olarak menekşe alçak gönüllülüğü ifade eder.

Krizantem

Sevdiklerinize karşı duyduğunuz sadakatı beyaz krizantem ile gösterebilirsiniz. Bunun yanı sıra burukluğunuzu ve hüznünüzü de mor krizantem ile ortaya koyabilirsiniz.

Papatya

Papatyalar birden fazla rengi ve yapısı ile dikkat çeker. Tercih ettiğiniz papatyaya göre çiçeklerin anlamı değişiklik gösterebilir. Papatyalar genel olarak temiz ve saf sevgiyi temsil eder. Sevdiklerinize olan sevginizi papatya ile gösterebilirsiniz.

Nilüfer

Nilüfer çiçeği anlamı ve hikayesi ile sizi kendine çeker. İçsel huzuru temsil eden nilüfer, genel olarak masumiyet, bilgelik ve arınma gibi anlamlara gelir.