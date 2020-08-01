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Ahmet Şimşek Koleji
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KREDİ FAİZLERİ DÜŞÜNCE KONUT SATIŞLARI TARİHİ REKOR KIRDI


Geçtiğimiz Mayıs ayında Türkiye genelinde 50 bin 936 adet konut satılırken, bu rakamın Temmuz ayında 229 bin 357’ye çıktığı görüldü. Geçen yılın aynı dönemi ile kıyaslandığında ise konut satışlarının yüzde 124,3 arttığı saptandı.

Medya takip kurumu Ajans Press, konutlar ile alakalı basına yansıyan haber adetlerini inceledi. Ajans Press’in dijital basın arşivinden derlediği bilgilere göre bu yıl konut ile alakalı basına 39 bin 751 haber yansıdığı tespit edildi. Haber başlıkları incelendiğinde ise kamu bankalarının “konut kredisi” için uyguladığı düşük faiz sisteminin son zamanlarda basında oldukça konuşulduğu gözlenirken, halkın oldukça yoğun talebi olduğu saptandı.

Ajans Press’in, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden elde ettiği bilgilere göre, konut satış istatistikleri belli oldu. Böylelikle geçtiğimiz Mayıs ayında Türkiye genelinde 50 bin 936 adet konut satılırken, bu rakamın Temmuz ayında 229 bin 357’ye çıktığı görüldü. Geçen yılın aynı dönemi ile kıyaslandığında ise konut satışlarının yüzde 124,3 arttığı saptandı. İstanbul ise 39 bin 432 konut satışı ile yine ilk sıradaki yerini aldı. İlk defa satılan konut sayılarında da artış gözlenirken, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 74,5 artarak 67 bin 937 olduğu belirlendi. 7 aylık toplam konut satışı ise 854 bin 126 olarak kayıtlara geçerken, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 40,5 artış yaşandığı kaydedildi.

📆 19 Ağustos 2020 Çarşamba 21:23   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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 O G B M A Y Av. P Eleme veya küme düşme
1 Başakşehir 34 20 9 5 65 34 +31 69 2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşaması
2 Trabzonspor[a] 34 18 11 5 76 42 +34 65
3 Beşiktaş 34 19 5 10 59 40 +19 62 2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu
4 Sivasspor 34 17 9 8 55 38 +17 60 2020-21 UEFA Avrupa Ligi grup aşaması
5 Alanyaspor 34 16 9 9 61 37 +24 57 2020-21 UEFA Avrupa Ligi üçüncü eleme turu
6 Galatasaray 34 15 11 8 55 37 +18 56 2020-21 UEFA Avrupa Ligi ikinci eleme turu
7 Fenerbahçe 34 15 8 11 58 46 +12 53
8 Gaziantep 34 11 13 10 49 50 -1 46
9 Antalyaspor 34 11 12 11 41 52 -11 45
10 Kasımpaşa 34 12 7 15 53 58 -5 43
11 Göztepe 34 11 9 14 44 49 -5 42
12 Gençlerbirliği 34 9 9 16 39 56 -17 36[b]
13 Konyaspor 34 8 12 14 36 52 -16 36[b]
14 Denizlispor 34 9 8 17 31 48 -17 35[c]
15 Çaykur Rizespor 34 10 5 19 38 57 -19 35[c]
16 Yeni Malatyaspor 34 8 8 18 44 51 -7 32[d] Küme düşme kaldırıldığı için ligde kaldı.[2]
17 Kayserispor 34 8 8 18 40 72 -32 32[d]
18 MKE Ankaragücü 34 7 11 16 31 56 -25 32[d]

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