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Ahmet Şimşek Koleji
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KADIKÖYLÜLER YERLERE ATILAN MASKELERDEN RAHATSIZ


Kadıköy halkı, koronavirüs tedbirleri kapsamında kullanımı zorunlu hale getirilen maskelerin gelişigüzel çevreye atılmasından rahatsız. Konuyla ilgili olarak tepkilerini dile getiren bazı vatandaşlar, “Birileri, neden böyle yapar  anlamak mümkün değil. Hijyene her zamankinden daha çok dikkat etmemiz gerekiyor. Bu konu, hepimizin sağlığı için önemli. Yerlere, deniz kenarlarına, parkalara maskelerini atanlara cezai işlem yapılmalı” şeklinde konuştu.

Bir temizlik görevlisi ise, “Kedi ve köpekler yerlere atılmış maskeleri yalıyor.  Ayrıca maskeler, martıların boğazına dolanarak ölümüne neden oluyor” diyerek, kullanılmış maskelerin geri dönüşüm ve çöp kutularına atılmasını istedi.

Kullanılmış maskelerin mikrop yaydığına dikkat çeken uzmanların görüşü şöyle:

“Çıkardığınız maske ve eldivenleri kesinlikle yola atmayın. Mümkünse bir poşetin içine atın. Atarken de yanlarından içe doğru kapatın.Böylece içerideki virüs partiküllerini dışarıya bulaştırmamış olursunuz.”

Haber: Ahmet Zeki Yeşil

📆 19 Ağustos 2020 Çarşamba 21:12   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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 O G B M A Y Av. P Eleme veya küme düşme
1 Başakşehir 34 20 9 5 65 34 +31 69 2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşaması
2 Trabzonspor[a] 34 18 11 5 76 42 +34 65
3 Beşiktaş 34 19 5 10 59 40 +19 62 2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu
4 Sivasspor 34 17 9 8 55 38 +17 60 2020-21 UEFA Avrupa Ligi grup aşaması
5 Alanyaspor 34 16 9 9 61 37 +24 57 2020-21 UEFA Avrupa Ligi üçüncü eleme turu
6 Galatasaray 34 15 11 8 55 37 +18 56 2020-21 UEFA Avrupa Ligi ikinci eleme turu
7 Fenerbahçe 34 15 8 11 58 46 +12 53
8 Gaziantep 34 11 13 10 49 50 -1 46
9 Antalyaspor 34 11 12 11 41 52 -11 45
10 Kasımpaşa 34 12 7 15 53 58 -5 43
11 Göztepe 34 11 9 14 44 49 -5 42
12 Gençlerbirliği 34 9 9 16 39 56 -17 36[b]
13 Konyaspor 34 8 12 14 36 52 -16 36[b]
14 Denizlispor 34 9 8 17 31 48 -17 35[c]
15 Çaykur Rizespor 34 10 5 19 38 57 -19 35[c]
16 Yeni Malatyaspor 34 8 8 18 44 51 -7 32[d] Küme düşme kaldırıldığı için ligde kaldı.[2]
17 Kayserispor 34 8 8 18 40 72 -32 32[d]
18 MKE Ankaragücü 34 7 11 16 31 56 -25 32[d]

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