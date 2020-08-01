KADIKÖYLÜLER YERLERE ATILAN MASKELERDEN RAHATSIZ

Kadıköy halkı, koronavirüs tedbirleri kapsamında kullanımı zorunlu hale getirilen maskelerin gelişigüzel çevreye atılmasından rahatsız. Konuyla ilgili olarak tepkilerini dile getiren bazı vatandaşlar, “Birileri, neden böyle yapar anlamak mümkün değil. Hijyene her zamankinden daha çok dikkat etmemiz gerekiyor. Bu konu, hepimizin sağlığı için önemli. Yerlere, deniz kenarlarına, parkalara maskelerini atanlara cezai işlem yapılmalı” şeklinde konuştu.

Bir temizlik görevlisi ise, “Kedi ve köpekler yerlere atılmış maskeleri yalıyor. Ayrıca maskeler, martıların boğazına dolanarak ölümüne neden oluyor” diyerek, kullanılmış maskelerin geri dönüşüm ve çöp kutularına atılmasını istedi.

Kullanılmış maskelerin mikrop yaydığına dikkat çeken uzmanların görüşü şöyle:

“Çıkardığınız maske ve eldivenleri kesinlikle yola atmayın. Mümkünse bir poşetin içine atın. Atarken de yanlarından içe doğru kapatın.Böylece içerideki virüs partiküllerini dışarıya bulaştırmamış olursunuz.”

Haber: Ahmet Zeki Yeşil