HAYDARPAŞA’NIN KÖPEKLERİ İÇİN İKİ BELEDİYEDEN ORTAK ÇALIŞMA

Kadıköy Belediyesi ve Üsküdar Belediyesi, Haydarpaşa Garı ve çevresindeki kazı alanında yaşayan sokak hayvanlarının rehabilitasyonu için ortak çalışma yürüttü.

Haydarpaşa Garı ve çevresindeki arkeolojik kazı alanında açlık ve hastalıkla mücadele eden köpekler iki belediyenin ortak çalışması ile hayata döndürüldü. Kadıköy ve Üsküdar Belediyelerinin Veteriner İşleri Müdürlükleri ekipleri, iki belediyenin sınırlarında yer alan, kazı çalışmaları nedeniyle girişlerin yasaklandığı bölgede zor şartlar altında yaşayan sokak hayvanları için özel izinle çalışma yürüttü.

Kadıköy Rasimpaşa Mahallesi Muhtarı Sultan Aksu ve gönüllülerin katılımı ile veteriner ekiplerin denetiminde gerçekleşen çalışmada, kısırlaştırılacak ve ileri derece hastalıkları olan köpekler tedavi edilmek üzere Kadıköy ve Üsküdar Belediyelerinin hayvan barınaklarına götürüldü. Tedavileri tamamlanan köpekler iyileşmelerinin ardından tekrar aynı bölgeye bırakılacak. Öte yandan bölgede yaşamını sürdüren sokak hayvanları için bol miktarda mama bırakıldı. Haydarpaşa civarındaki girişe yasak bölge kene ve pire gibi zararlılardan, hayvanlara zarar vermeyecek şekilde ilaçlanarak temizlenecek.