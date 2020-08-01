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Atlı polislerden Aydos Ormanı’nda mangal denetimi


Yaz aylarında artan orman yangınlarına karşı Kartal Aydos Ormanı’nda atlı polisler mangal denetimi gerçekleştirdi.

Polisler, ormanda piknik yapan vatandaşları mangal yakmamaları konusunda uyardı.
Yaz aylarında sıkça yaşanan orman yangınlarına karşı İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından çeşitli önlemler alındı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü Atlı Polis Grup Amirliğine bağlı atlı polisler, Kartal Aydos Ormanı’nda mangal denetimine çıktı. Orman içerisinde mangal, ateş, semaver yakanların olup olmadığı denetlendi. Ayrıca ormanda piknik yapan vatandaşlar, mangal veya ateş yakmamaları konusunda atlı polislerce uyarıldı.


Ormanda denetim gerçekleştiren görevli polis memuru, “İstanbul Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü Atlı Polis Grup Amirliği olarak İl Emniyet Müdürümüz Zafer Aktaş’ın talimatlarıyla Aydos Ormanlarında yangınların artması sebebiyle burada vatandaşlarımızı atlı polisler olarak mangal, semaver, ateş yakmamaları konusunda uyarıyoruz. Denetimlerde ateş ve mangal yakan vatandaşlara gerekli yaptırımlar yapılacak” dedi.

📆 19 Ağustos 2020 Çarşamba 19:05   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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2 Trabzonspor[a] 34 18 11 5 76 42 +34 65
3 Beşiktaş 34 19 5 10 59 40 +19 62 2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu
4 Sivasspor 34 17 9 8 55 38 +17 60 2020-21 UEFA Avrupa Ligi grup aşaması
5 Alanyaspor 34 16 9 9 61 37 +24 57 2020-21 UEFA Avrupa Ligi üçüncü eleme turu
6 Galatasaray 34 15 11 8 55 37 +18 56 2020-21 UEFA Avrupa Ligi ikinci eleme turu
7 Fenerbahçe 34 15 8 11 58 46 +12 53
8 Gaziantep 34 11 13 10 49 50 -1 46
9 Antalyaspor 34 11 12 11 41 52 -11 45
10 Kasımpaşa 34 12 7 15 53 58 -5 43
11 Göztepe 34 11 9 14 44 49 -5 42
12 Gençlerbirliği 34 9 9 16 39 56 -17 36[b]
13 Konyaspor 34 8 12 14 36 52 -16 36[b]
14 Denizlispor 34 9 8 17 31 48 -17 35[c]
15 Çaykur Rizespor 34 10 5 19 38 57 -19 35[c]
16 Yeni Malatyaspor 34 8 8 18 44 51 -7 32[d] Küme düşme kaldırıldığı için ligde kaldı.[2]
17 Kayserispor 34 8 8 18 40 72 -32 32[d]
18 MKE Ankaragücü 34 7 11 16 31 56 -25 32[d]

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