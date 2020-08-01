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Ahmet Şimşek Koleji
Kadıköy Gazetesi » Ataşehir, Genel, Manşet, Sağlık, Sivil Toplum, Toplum » ATAŞEHİR’DE GENİŞ KAPSAMLI COVİD-19 DENETİMİ
ATAŞEHİR’DE GENİŞ KAPSAMLI COVİD-19 DENETİMİ


Ataşehir Kaymakamlığı ile Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğünün koordinasyonunda ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcilerinin katılımı ile ilçede faaliyet gösteren spor merkezleri, hamam, sauna, kapalı yüzme havuzları ve halı sahaların denetimleri hafta sonu gece saat 22:30’ a kadar devam etti.

Denetimlerde, Ataşehir Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Seyfi GÜNEYSU kısa bir açıklama yaptı. Güneysu yaptığı açıklamada, içerisinde bulunduğumuz kontrollü sosyal hayat döneminde temel prensipler olan temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra tüm iş kolları ve yaşam alanları için belirlenen tedbirlere uyulması gerektiğini ve bu kuralların salgınla mücadelenin başarısı açısından büyük önem arz ettiğini dile getirdi.

Ülkemizde Covid­19 salgınının görüldüğü andan itibaren, Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulunun önerileri ile ilgili bakanlıkların talimatları doğrultusunda salgının bulaşmanın toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonun temini, mesafeyi koruma ve yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla birçok tedbir kararı alınarak uygulamaya geçirilmişti.

İçişleri Bakanlığının Genelgesi gereğince, Vali ve Kaymakamlıkların koordinasyonunda ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının  katılımı ile “SAĞLIK İÇİN HEPİMİZ İÇİN” mottosu ile İstanbul genelinde yoğun ve yaygın denetimler sürdürülmektedir. Bu denetimlerin amacı vatandaşlarımızın sağlığının korunması ve pandeminin etkilerinin azaltılmasıdır.

📆 17 Ağustos 2020 Pazartesi 22:15   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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 O G B M A Y Av. P Eleme veya küme düşme
1 Başakşehir 34 20 9 5 65 34 +31 69 2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşaması
2 Trabzonspor[a] 34 18 11 5 76 42 +34 65
3 Beşiktaş 34 19 5 10 59 40 +19 62 2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu
4 Sivasspor 34 17 9 8 55 38 +17 60 2020-21 UEFA Avrupa Ligi grup aşaması
5 Alanyaspor 34 16 9 9 61 37 +24 57 2020-21 UEFA Avrupa Ligi üçüncü eleme turu
6 Galatasaray 34 15 11 8 55 37 +18 56 2020-21 UEFA Avrupa Ligi ikinci eleme turu
7 Fenerbahçe 34 15 8 11 58 46 +12 53
8 Gaziantep 34 11 13 10 49 50 -1 46
9 Antalyaspor 34 11 12 11 41 52 -11 45
10 Kasımpaşa 34 12 7 15 53 58 -5 43
11 Göztepe 34 11 9 14 44 49 -5 42
12 Gençlerbirliği 34 9 9 16 39 56 -17 36[b]
13 Konyaspor 34 8 12 14 36 52 -16 36[b]
14 Denizlispor 34 9 8 17 31 48 -17 35[c]
15 Çaykur Rizespor 34 10 5 19 38 57 -19 35[c]
16 Yeni Malatyaspor 34 8 8 18 44 51 -7 32[d] Küme düşme kaldırıldığı için ligde kaldı.[2]
17 Kayserispor 34 8 8 18 40 72 -32 32[d]
18 MKE Ankaragücü 34 7 11 16 31 56 -25 32[d]

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