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KADINA YÖNELİK ŞİDDET KADIKÖY SANAT PARK’TA “MOR” OYUNU İLE SAHNEYE TAŞINDI


Kadına yönelik şiddeti sığınma evinde yaşayan 5 kadının gözünden anlatan ‘Mor’ oyunu, Kadıköy Belediyesi’nin düzenlediği Sanat Park’ta festivalinde sahne aldı.

Kadıköy Belediyesi’nin Selamiçeşme Özgürlük Parkı’nda düzenlediği Sanat Park’ta etkinliği Kadıköy Halk Tiyatrosu tarafından sahneye konulan Mor oyunu ile devam etti. Sosyal mesafe kurallarına uygun olarak yeniden düzenlenen amfi tiyatroda sahne alan oyunu, Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı da izledi.

Sığınma evinde ortak bir yaşam sürdüren kadınların hikayeleri, televizyon izlerken anlatılarak, toplumun kadına yönelik şiddet karşısındaki ‘sessizliğine’ gönderme yapılıyor. Fiziksel, cinsel, ekonomik, sözel ve duygusal şiddete maruz bırakılmış 5 kadını anlatan, yaşanmış hikayelerden uyarlanan tiyatro oyunu Ali Yalçıner tarafından kaleme alındı.

Ayşegül Yalçıner, Canan Tuğaner, Eda Özdemir, Hafize Balkan ve Nilay Doğan’ın oynadığı oyunda “Ancak öldürülürsek manşetlere çıkabiliriz” mesajı veriliyor. Oyunun sonunda kısa bir konuşma yapan oyuncu Ayşegül Yalçıner, “Pandemiden dolayı 6 aydır sahnelere çıkamıyoruz. Bizi sizlerle buluşturduğu için Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı’na teşekkür ediyoruz” dedi. Yalçıner’in “Bu hikayelerin hepsi gerçekti, hiçbiri kurgu değil.  İstanbul Sözleşmesi yaşatır” sözleri büyük alkış aldı.

📆 16 Ağustos 2020 Pazar 12:22   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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 O G B M A Y Av. P Eleme veya küme düşme
1 Başakşehir 34 20 9 5 65 34 +31 69 2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşaması
2 Trabzonspor[a] 34 18 11 5 76 42 +34 65
3 Beşiktaş 34 19 5 10 59 40 +19 62 2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu
4 Sivasspor 34 17 9 8 55 38 +17 60 2020-21 UEFA Avrupa Ligi grup aşaması
5 Alanyaspor 34 16 9 9 61 37 +24 57 2020-21 UEFA Avrupa Ligi üçüncü eleme turu
6 Galatasaray 34 15 11 8 55 37 +18 56 2020-21 UEFA Avrupa Ligi ikinci eleme turu
7 Fenerbahçe 34 15 8 11 58 46 +12 53
8 Gaziantep 34 11 13 10 49 50 -1 46
9 Antalyaspor 34 11 12 11 41 52 -11 45
10 Kasımpaşa 34 12 7 15 53 58 -5 43
11 Göztepe 34 11 9 14 44 49 -5 42
12 Gençlerbirliği 34 9 9 16 39 56 -17 36[b]
13 Konyaspor 34 8 12 14 36 52 -16 36[b]
14 Denizlispor 34 9 8 17 31 48 -17 35[c]
15 Çaykur Rizespor 34 10 5 19 38 57 -19 35[c]
16 Yeni Malatyaspor 34 8 8 18 44 51 -7 32[d] Küme düşme kaldırıldığı için ligde kaldı.[2]
17 Kayserispor 34 8 8 18 40 72 -32 32[d]
18 MKE Ankaragücü 34 7 11 16 31 56 -25 32[d]

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