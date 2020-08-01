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Ahmet Şimşek Koleji
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Alüminyum Kompozit Paneller


Alüminyum Kompozit Panel olarak da bilinen Alüminyum Kompozit Malzeme, yaygın olarak dış duvarlara astar olarak kullanılan bir yapı malzemesidir. Alüminyum kompozit panel ile yapılan alüminyum kompozit paneller, alüminyum olmayan bir çekirdeğe yapıştırılmış iki ince bobin kaplı alüminyum levhadan oluşan düz panellerdir. Alüminyum kompozit paneller genellikle dış cephe kaplaması veya bina cepheleri, yalıtım ve tabelalar için kullanılır.

Alüminyum Kompozit Paneller Nasıl Üretilirler

Kompozit paneller, yüksek kaliteli PVDF boyalı alüminyum bobin ve LDPE reçine ve B1 ürününde kullanılan AI (OH) 3 alüminyum hidroksit hammaddeleri kullanılarak TS EN 13501 standardına uygun olarak en yüksek uluslararası inşaat sektörü şartlarında üretilmektedir. “Tutuşması Zor” olarak sınıflandırılır. Alüminyum levhalar polivinilidenflorür (PVDF) denen bir madde, floropolimer reçineler (FEVE) veya poliester boya maddeleri ile kaplanabilir.

Alüminyum her türlü renkte boyanabilir ve Alüminyum paneller çok çeşitli metalik ve metalik olmayan renklerin yanı sıra ahşap veya mermer gibi diğer malzemeleri taklit eden desenlerde üretilir. Çekirdek genellikle düşük yoğunluklu polietilendir (PE) veya alev geciktirici özellikler sergilemek için düşük yoğunluklu polietilen ve mineral malzemenin bir karışımıdır.

Alüminyum Kompozit Malzeme Kullanım Alanları

Göz alıcı, dayanıklı ve alüminyumun yalnızca yarısı ağırlığında olan ACM metal paneller, görsel mağazacılık, çerçeveleme, arşivleme, ticari iç ve dış mekanlar, inşaat ve güzel sanatlar uygulamalarında hem çekici hem de pratiktir.

Maceracı tasarımlar, sertlik ve üretim kolaylığı ile birlikte estetik nitelikleri Alüminyum panelleri talep eder. Alüminyum paneller, çok çeşitli renk kombinasyonlarında ve kalınlıklarda mevcuttur ve baskı veya grafik montaj için uygundur. Tasarımcılar ve mühendisler genellikle iç ve dış tabelalarda, yapısal tabelalarda, mimari kaplamalarda, satın alma noktası (POP) ekranlarında, sergilerde ve kiosklarda alüminyum levhalar veya ahşap yerine Alüminyum panelleri kullanırlar

Pazarın beklentilerini, proje gereksinimlerini ve tasarımını karşılamak için farklı kalınlıklarda ürünler ve farklı kaplama alternatifleri kullanılarak özel seriler geliştirilmiştir. Tasarımcılara geniş uygulama seçenekleri sunan Alüminyum kompozit paneller, özellikle gökdelenler, özel tasarım mimari yapılar, havalimanları vb. Mekanların iç ve dış tasarımlarında kullanılmaktadır.

Alüminyum kompozit paneller hakkında daha detaylı bilgi ve ürün seçimi için aşağıdaki bağlantıyı ziyaret edebilirsiniz;

https://www.depodanucuza.com/kategori/aluminyum-kompozit-paneller

📆 16 Ağustos 2020 Pazar 12:04   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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PUAN DURUMU - SÜPER LİG

# Takım
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 O G B M A Y Av. P Eleme veya küme düşme
1 Başakşehir 34 20 9 5 65 34 +31 69 2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşaması
2 Trabzonspor[a] 34 18 11 5 76 42 +34 65
3 Beşiktaş 34 19 5 10 59 40 +19 62 2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu
4 Sivasspor 34 17 9 8 55 38 +17 60 2020-21 UEFA Avrupa Ligi grup aşaması
5 Alanyaspor 34 16 9 9 61 37 +24 57 2020-21 UEFA Avrupa Ligi üçüncü eleme turu
6 Galatasaray 34 15 11 8 55 37 +18 56 2020-21 UEFA Avrupa Ligi ikinci eleme turu
7 Fenerbahçe 34 15 8 11 58 46 +12 53
8 Gaziantep 34 11 13 10 49 50 -1 46
9 Antalyaspor 34 11 12 11 41 52 -11 45
10 Kasımpaşa 34 12 7 15 53 58 -5 43
11 Göztepe 34 11 9 14 44 49 -5 42
12 Gençlerbirliği 34 9 9 16 39 56 -17 36[b]
13 Konyaspor 34 8 12 14 36 52 -16 36[b]
14 Denizlispor 34 9 8 17 31 48 -17 35[c]
15 Çaykur Rizespor 34 10 5 19 38 57 -19 35[c]
16 Yeni Malatyaspor 34 8 8 18 44 51 -7 32[d] Küme düşme kaldırıldığı için ligde kaldı.[2]
17 Kayserispor 34 8 8 18 40 72 -32 32[d]
18 MKE Ankaragücü 34 7 11 16 31 56 -25 32[d]

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