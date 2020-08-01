BELARUSLU KADINLAR KADIKÖY’DE BASIN AÇIKLAMASI YAPTI

Belaruslu bir grup kadın, 14 Ağustos günü Kadıköy’de, Atatürk heykeli önünde toplanarak basın açıklaması yaptı.

Ellerinde Belarus bayrakları ve beyaz çiçekler olan beyaz elbiseli kadınlar, İngilizce ve Türkçe olarak “Şiddet ve zulüm yanlış seçenektir”, “İnsanları kanla susturamazsın”, “Beyaz Rusya kanıyor, şiddetti durdur” ve “Barışçıl değişiklikleri destekliyoruz” yazılı pankartlar taşıdılar.

Basın açıklaması ise şöyle: “Bizler Belaruslu ve barışçıl insanlarız. Ülkemizin halkı uzun zamandır yaygın, tek taraflı işkence ve inanılmaz şiddetle karşı karşıya. Her gün şiddet ve zulüm görmekteyiz. Yardımınıza ihtiyacımız var. Bu bilgiyi paylaşın. Belarus için dua edin. Sizlerin sayesinde sesimiz daha fazla kişilere duyurma şansı verdiğiniz için teşekkür ederiz.”

Belarus bilindiği gibi, eski bir Sovyetler Birliği ülkesi. Geçtiğimiz Pazar günü yapılan cumhurbaşkanlığı seçiminde kesin olmayan sonuca göre, ülkeyi 26 yıldır yöneten Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko kazandı. Ancak, seçim sonucuna itiraz eden muhalifler, “seçimin hileli yapıldığı” gerekçesiyle protesto gösterilerine başladı.

Haber: Ahmet Zeki Yeşil

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