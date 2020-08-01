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Ahmet Şimşek Koleji
Kadıköy Gazetesi » Gezi-Alışveriş » Beyaz Masterbatch
Beyaz Masterbatch


Masterbatchler, müşterilerin kullanım amaçlarına göre farklı formlarda piyasaya sunulmaktadır. Beyaz masterbatchler, plastik üreticilerini en çok tercih ettiği formdur. Bunun en önemli nedeni olarak beyaz masterbatchin son derece dayanıklı ve kullanışlı olmasından dolayıdır.

Beyaz masterbatch üretimi yapılırken ana pigment olarak titanyum dioksit kullanılır. Beyaz masterbatchlerin kalitesinin en önemli etkeni titanyum dioksit oranıdır. Titanyum dioksit oranı arttıkça beyaz masterbatchin konsantrasyonu artar; konsantrasyon oranının yüksek olması beyaz masterbatchin kalitesinin de artmasını sağlar. Bu nedenle beyaz masterbatchler tek bir oranla üretilmez. Müşterileri talebine uygun ve kullanacağı alana uygun olarak %40′ dan %80′ e kadar ulaşan oranlarda masterbatch üretilebilmektedir. Beyaz masterbatchlerin en yaygın olarak kullanıldığı ve standart özelliklerdeki hali; kullan- at ürünlerdir. Bu ürünler, genel olarak %50 veya %70 oranında konsantrasyona sahip masterbatchler aracılığıyla üretilir. Ambalaj ve filmlerde kullanılan beyaz masterbatchler, bu konstrasyon oranları aralığında üretilir.

En yüksek konsantrasyona sahip beyaz masterbatchler, beyaz eşya sektöründe kullanılmaktadır.

Beyaz Masterbatch Özellikleri

  • İyi beyazlatma özelliğine sahip olması,
  • Yüksek titan konsantrasyonunun olması,
  • Mükemmel dispersiyona sahip olması,
  • Yüksek derecedeki ısıya dayanıklılığı olmak üzere dört madde ile özetlenebilir.

Kullanım Alanları

  • PP Çuvallar
  • Beyaz eşyalar ve küçük ev aletleri
  • Boru ve ek parçaları
  • Elektrik ve Elektronik aletlerin imalatında
  • Ambalajlar ve kullan- at ürünler
  • Kabloların üretiminde
  • Gıda sektöründe katkı malzemesi olarak
  • Beyazlatıcı özelliğe sahip kozmetiklerde.

Beyaz Masterbatchlerin Türleri

Beyaz masterbach en çok Rutile ve Anatase formlarında kullanılmaktadır. Üretim sürecine ve elde edilecek ürünün niteliğine uygun pigment seçimi yapılmalıdır. Bu formlara dair özellikler ve kullanım alanları şu şekildedir:

A ) Rutile Form

  • Refraktifindex ( Işık Kırma İndeksi ) : 2,73
  • Plastik uygulamalarda uygunluğu yüksektir.
  • Işığı dağıtma gücü, anatase göre %30 daha iyidir.
  • Kül Fırını ile Anorganik Dolgu Tayini (ISO 3451 -1)
  • Mükemmel dış cephe dayanımına sahip bir formdur.

B) Anatase Form

  • Refraktifindex : 2,55’tir.
  • Düşük UV direnci problemi meydana gelebilir.
  • Renk ve fiziksel özelliklerde bozulma gözlemlenebilir.
  • Tebeşirlenme problemi yaşanabilir.
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📆 12 Ağustos 2020 Çarşamba 21:18   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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 O G B M A Y Av. P Eleme veya küme düşme
1 Başakşehir 34 20 9 5 65 34 +31 69 2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşaması
2 Trabzonspor[a] 34 18 11 5 76 42 +34 65
3 Beşiktaş 34 19 5 10 59 40 +19 62 2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu
4 Sivasspor 34 17 9 8 55 38 +17 60 2020-21 UEFA Avrupa Ligi grup aşaması
5 Alanyaspor 34 16 9 9 61 37 +24 57 2020-21 UEFA Avrupa Ligi üçüncü eleme turu
6 Galatasaray 34 15 11 8 55 37 +18 56 2020-21 UEFA Avrupa Ligi ikinci eleme turu
7 Fenerbahçe 34 15 8 11 58 46 +12 53
8 Gaziantep 34 11 13 10 49 50 -1 46
9 Antalyaspor 34 11 12 11 41 52 -11 45
10 Kasımpaşa 34 12 7 15 53 58 -5 43
11 Göztepe 34 11 9 14 44 49 -5 42
12 Gençlerbirliği 34 9 9 16 39 56 -17 36[b]
13 Konyaspor 34 8 12 14 36 52 -16 36[b]
14 Denizlispor 34 9 8 17 31 48 -17 35[c]
15 Çaykur Rizespor 34 10 5 19 38 57 -19 35[c]
16 Yeni Malatyaspor 34 8 8 18 44 51 -7 32[d] Küme düşme kaldırıldığı için ligde kaldı.[2]
17 Kayserispor 34 8 8 18 40 72 -32 32[d]
18 MKE Ankaragücü 34 7 11 16 31 56 -25 32[d]

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