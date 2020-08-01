Beyaz Masterbatch

Masterbatchler, müşterilerin kullanım amaçlarına göre farklı formlarda piyasaya sunulmaktadır. Beyaz masterbatchler, plastik üreticilerini en çok tercih ettiği formdur. Bunun en önemli nedeni olarak beyaz masterbatchin son derece dayanıklı ve kullanışlı olmasından dolayıdır.

Beyaz masterbatch üretimi yapılırken ana pigment olarak titanyum dioksit kullanılır. Beyaz masterbatchlerin kalitesinin en önemli etkeni titanyum dioksit oranıdır. Titanyum dioksit oranı arttıkça beyaz masterbatchin konsantrasyonu artar; konsantrasyon oranının yüksek olması beyaz masterbatchin kalitesinin de artmasını sağlar. Bu nedenle beyaz masterbatchler tek bir oranla üretilmez. Müşterileri talebine uygun ve kullanacağı alana uygun olarak %40′ dan %80′ e kadar ulaşan oranlarda masterbatch üretilebilmektedir. Beyaz masterbatchlerin en yaygın olarak kullanıldığı ve standart özelliklerdeki hali; kullan- at ürünlerdir. Bu ürünler, genel olarak %50 veya %70 oranında konsantrasyona sahip masterbatchler aracılığıyla üretilir. Ambalaj ve filmlerde kullanılan beyaz masterbatchler, bu konstrasyon oranları aralığında üretilir.

En yüksek konsantrasyona sahip beyaz masterbatchler, beyaz eşya sektöründe kullanılmaktadır.

Beyaz Masterbatch Özellikleri

İyi beyazlatma özelliğine sahip olması,

Yüksek titan konsantrasyonunun olması,

Mükemmel dispersiyona sahip olması,

Yüksek derecedeki ısıya dayanıklılığı olmak üzere dört madde ile özetlenebilir.

Kullanım Alanları

PP Çuvallar

Beyaz eşyalar ve küçük ev aletleri

Boru ve ek parçaları

Elektrik ve Elektronik aletlerin imalatında

Ambalajlar ve kullan- at ürünler

Kabloların üretiminde

Gıda sektöründe katkı malzemesi olarak

Beyazlatıcı özelliğe sahip kozmetiklerde.

Beyaz Masterbatchlerin Türleri

Beyaz masterbach en çok Rutile ve Anatase formlarında kullanılmaktadır. Üretim sürecine ve elde edilecek ürünün niteliğine uygun pigment seçimi yapılmalıdır. Bu formlara dair özellikler ve kullanım alanları şu şekildedir:

A ) Rutile Form

Refraktifindex ( Işık Kırma İndeksi ) : 2,73

Plastik uygulamalarda uygunluğu yüksektir.

Işığı dağıtma gücü, anatase göre %30 daha iyidir.

Kül Fırını ile Anorganik Dolgu Tayini (ISO 3451 -1)

Mükemmel dış cephe dayanımına sahip bir formdur.

B) Anatase Form