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Ahmet Şimşek Koleji
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İngilizce Kursunda Yüksek Kalitenin Önemi


Günümüz şartlarına baktığımızda eğitim ve iş alanlarında İngilizce bilmenin ciddi derece artılarını görebiliyoruz. Herkes seviyesine uygun bir şekilde eğitimini alarak yabancı dillere hakim olabilir. Bu noktada önemli ayrıntı doğru yerde ve seviyeye uygun eğitim almaktır.

Eğitim Kalitesi

 Yabancı dil eğitiminde Bakırköy İngilizce kursları başarılı bir yol izliyor. Öğrencilerin beklentilerini, amaçlarını ve dil bilgisi hakkında ön görüşme yaparak eğitim programı oluşturuyor. Kişilerin yabancı dil öğrenmenin amacı farklılık gösterdiği gibi, bilgileri de değişmektedir. Öncellikle seviye tespit sınavı yapılmalı ve kişi doğru sınıfa yerleştirmeli. Böylelikle öğrenme süreci kaliteli ve hızlı olacaktır.

 Öğretmen kadrosu, tercih edilen eğitim programları ve içeriği de bu süreçte etkili olan faktörler. Eğitim kalitesini en üst noktaya taşıyarak, öğrencilerin hedeflerine ulaşmasını sağlamak ana amaç.

İngilizce Bilmenin Faydaları

 Her yabancı dil, yeni kültürü ve insanları tanımak için bir anahtardır. Özellikle teknolojilerin gelişmesi, eğitim, iş alanların genişlemesi yabancı dil bilmeyi şart yapıyor. Sosyal hayatta İngilizce bilmek yeni insanları tanımaya yardımcı oluyor. Son yıllarda yabancı ülkelerden akın eden çok sayıda yabancı insan var. Üstelik İngilizce Dünya’nın en çok konuşulan dillerden biridir.

 Eğitim konusuna baktığımızda ise İngilizce bilerek ciddi bir avantaj sağlamak mümkün. Standart eğitim programında İngilizce dersi olduğu halde, bilgiler bazen kısıtlı kalabiliyor. Dolayısı ile öğrenciler daha geniş bilgilere ulaşmak isteyebilir. Bakırköy İngilizce kursu her seviyeye uygun eğitim programlarını sunuyor.

Genel İngilizce Kursları

 İngilizce bilmek birçok yönden iyi bir seçenek. İş alanında başarılı statüye sahip olan kişiler dahi, kendini bu noktada geliştirebilir. Uluslararası ilişkiler, ticaret konuları gibi bir çok alanda İngilizce bilmek fayda sağlayacak. Geniş iletişim alanların oluşması ise birlikte iş alanlarında yabancı dil bilmek bir şarttır. Çünkü İngilizce birçok ülkede en çok bilinen ve konuşulan dil olarak kabul ediliyor.

 Genel İngilizce kursları sayesinde günlük hayattaki diyaloglar, iş alanlarında mesleki İngilizce gibi birçok program mevcuttur.

 Teknoloji hayatta her alana dokunduğu gibi eğitim sektöründe de kullanılmaya başlandı. Açılan online sınıflar sayesinde zaman kaybetmeden, her yerden eğitim programına da katılmak mümkün.

Öğrenciye Yönelik Programlar

 İngilizce öğrenmek isteyen her kişi, bunu kolaylıkla başarabilir. Her yaştaki kişi, seviye sınavından sonra kendine uygun olan sınıfta eğitime başlar. Özellikle öğrencilere yönelik hazırlanan programlar sayesinde öğrenme süreci kaliteli ve tam donanımlı olacaktır.

 Sadece İngilizce dilinde var olan bilgileri aktarmak, eğitim için yetmez. Burada farklı seçeneklerle eğitim süreci desteklenmektedir.

📆 12 Ağustos 2020 Çarşamba 21:06   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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PUAN DURUMU - SÜPER LİG

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 O G B M A Y Av. P Eleme veya küme düşme
1 Başakşehir 34 20 9 5 65 34 +31 69 2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşaması
2 Trabzonspor[a] 34 18 11 5 76 42 +34 65
3 Beşiktaş 34 19 5 10 59 40 +19 62 2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu
4 Sivasspor 34 17 9 8 55 38 +17 60 2020-21 UEFA Avrupa Ligi grup aşaması
5 Alanyaspor 34 16 9 9 61 37 +24 57 2020-21 UEFA Avrupa Ligi üçüncü eleme turu
6 Galatasaray 34 15 11 8 55 37 +18 56 2020-21 UEFA Avrupa Ligi ikinci eleme turu
7 Fenerbahçe 34 15 8 11 58 46 +12 53
8 Gaziantep 34 11 13 10 49 50 -1 46
9 Antalyaspor 34 11 12 11 41 52 -11 45
10 Kasımpaşa 34 12 7 15 53 58 -5 43
11 Göztepe 34 11 9 14 44 49 -5 42
12 Gençlerbirliği 34 9 9 16 39 56 -17 36[b]
13 Konyaspor 34 8 12 14 36 52 -16 36[b]
14 Denizlispor 34 9 8 17 31 48 -17 35[c]
15 Çaykur Rizespor 34 10 5 19 38 57 -19 35[c]
16 Yeni Malatyaspor 34 8 8 18 44 51 -7 32[d] Küme düşme kaldırıldığı için ligde kaldı.[2]
17 Kayserispor 34 8 8 18 40 72 -32 32[d]
18 MKE Ankaragücü 34 7 11 16 31 56 -25 32[d]

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