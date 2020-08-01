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İSTANBUL OGO’DAN SENDROM UYARISI


İstanbul Optisyen Gözlükçüler Odası(OGO) Genel Sekreteri Ramazan Özmutlu, teknolojik cihazların kullanımından kaynaklı oluşabilecek göz sendromlarına dikkat çekti.

İstanbul OGO Genel Sekreteri Ramazan Özmutlucep telefonu, bilgisayar, tablet gibi teknolojik cihazların uzun süreli kullanımlarındagöz sendromlarıoluşturduğunu söyledi. Teknolojinin gelişmesiyle birlikte bu cihazların hayatımızın bir parçası olduğunu ifade eden Özmutlu; “Özellikle covid-19 salgın döneminde gerek eğitimini uzaktan sürdüren öğrenciler gerekse iş dünyasında kamu ve özel kurumların çalışanlarını evlerinden bilgisayar ile çalışmaya yönlendirmesiyle birlikte göz sağlığımız büyük risklerle karşı karşıya kalıyor. Toplumumuzun göz ve görme sağlığında şikayetler artıyor. Göz sendromu bu şikayetlerin başında geliyor.” dedi.

Belirtileri ve tedavileri nelerdir?

Her bireyin göz değerlerinin ve risklere karşı dirençlerinin farklı olduğunu belirten Genel Sekreter Özmutlu; “Eğer gözlerinizde yorgunluk, kuruluk hissediyorsanız; bulanık görme, baş ağrısı, boyun ya da omuz ağrısı şikayetleriniz varsa geciktirmeden göz muayenesi olunmalıdır. Bu şikayetlerle karşılaşmamak için ise kullandığınız cihazın ekranına uzaklığınız en az 50 cm olmalı. Göz kuruluğu yaşamamak için daha fazla göz kırpmalısınız. Özellikle uzun süreli telefon ya da bilgisayar kullanımlarınız da ortalama 20 dakikada bir 20 saniye gözü dinlendirmeli ve farklı ve daha uzak bir noktaya bakmalısınız. Göz kaslarınızı çalıştırarak zayıflamasına engel olacaksınız.” dedi. Göz muayenesi olmanın bir çok hastalığın tanı ve tedavisini sağladığını belirten Özmutlu, okurlarımıza göz doktorlarının önerdiği aralıklarla muayene olmalarını ve her türlügözlük, lens gibi ihtiyaçlarında T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından yılda en az 2 defa denetlenen optisyen gözlükçülerin sorumluluğunda bulunan optik müesseseleri tercih etmelerini önererek; “Göz ve görme sağlığınızın korunmasında en yakın sağlık danışmanınız optisyen gözlükçülerdir.” dedi.

Galeri
📆 11 Ağustos 2020 Salı 11:26   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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 O G B M A Y Av. P Eleme veya küme düşme
1 Başakşehir 34 20 9 5 65 34 +31 69 2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşaması
2 Trabzonspor[a] 34 18 11 5 76 42 +34 65
3 Beşiktaş 34 19 5 10 59 40 +19 62 2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu
4 Sivasspor 34 17 9 8 55 38 +17 60 2020-21 UEFA Avrupa Ligi grup aşaması
5 Alanyaspor 34 16 9 9 61 37 +24 57 2020-21 UEFA Avrupa Ligi üçüncü eleme turu
6 Galatasaray 34 15 11 8 55 37 +18 56 2020-21 UEFA Avrupa Ligi ikinci eleme turu
7 Fenerbahçe 34 15 8 11 58 46 +12 53
8 Gaziantep 34 11 13 10 49 50 -1 46
9 Antalyaspor 34 11 12 11 41 52 -11 45
10 Kasımpaşa 34 12 7 15 53 58 -5 43
11 Göztepe 34 11 9 14 44 49 -5 42
12 Gençlerbirliği 34 9 9 16 39 56 -17 36[b]
13 Konyaspor 34 8 12 14 36 52 -16 36[b]
14 Denizlispor 34 9 8 17 31 48 -17 35[c]
15 Çaykur Rizespor 34 10 5 19 38 57 -19 35[c]
16 Yeni Malatyaspor 34 8 8 18 44 51 -7 32[d] Küme düşme kaldırıldığı için ligde kaldı.[2]
17 Kayserispor 34 8 8 18 40 72 -32 32[d]
18 MKE Ankaragücü 34 7 11 16 31 56 -25 32[d]

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