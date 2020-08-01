İBB CHP MECLİS ÜYELERİ ‘ÜRETİCİ KOOPERATİF PAZARI’NI ZİYARET ETTİLER

Üretici daha güçlü, tüketici daha mutlu

İBB CHP Meclis Üyeleri Figen Karahan ve Tuğba Dönmez, Kadıköy’de bulunan ‘Üretici Kooperatifi Pazarı’nı ziyaret ederek gözlemlerde bulundu. Kadınların işgücüne katılmasının önemine işaret eden Meclis Üyesi Karahan, “Üretici Kooperatifi Pazarı”nda üreticilerin ve müşteri memnuniyetinin bu denli güzel ifade edilmesi bizleri çok gururlandırdı. Emeği geçen herkese teşekkür ederiz” dedi. Meclis Üyesi Tuğba Dönmez ise, “Kadıköy Fikirtepe gökdelenlerinin yanı başında artık İstanbul’un çiftçisinin, üreticisinin ürünlerini direkt tüketici ile buluşturduğu bir pazar var. Burada konuştuğumuz kadınlar ilk defa ürettiklerimizin gerçek değerini gördüklerini ve kendilerini daha güçlü hissettiklerini söylüyor” diye konuştu.

Temmuz ayında İstanbul Kadıköy’de bulunan Tarihi Salı Pazarı’nda açılan Üretici Kooperatif Pazarı, Türkiye’nin içinde bulunduğu zor ekonomik koşullar altında İstanbullu üreticilere nefes aldırmış durumda.

‘Kadınlar üreterek özgürleşecek’

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun talimatıyla ilk kez bu yıl İstanbul’da köylere 3 milyon 500 bin ücretsiz fide dağıtıldığını hatırlatan Meclis Üyesi Karahan, “İBB’nin tarıma verdiği büyük desteğin ardından mahsuller toplandı ve üretici pazarında satılmaya başlandı. Bizler özellikle kadın üreticileri gözlemlemek için buraya geldik ve gördüğümüz manzaradan oldukça etkilendik. Kadınların üretimlerini gelire dönüştürebilme olanaklarının çoğaltılmasını oldukça önemsiyoruz ve bunu kadının özgürleşmesinin olmazsa olmaz koşulu olarak görüyoruz. İstanbul’un Avrupa yakasında da Üretici Kooperatifi Pazarı kurmak için çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Kadınıyla erkeğiyle alın terinin hak ettiği değeri bulması için çalışmalara aralıksız devam edeceğiz” dedi.

‘İLK DEFA ÜRETTİKLERİMİZİN GERÇEK DEĞERİNİ GÖRDÜK’

Meclis Üyesi Dönmez ise, “Kadıköy Fikirtepe gökdelenlerinin yanı başında artık İstanbul’un çiftçisinin, üreticisinin ürünlerini direkt tüketici ile buluşturduğu bir pazar var. İstanbul’un köylerinde İBB tarafından dağıtılan fideler toprakla buluştu. Ürünler her pazar sabahı kasalara yüklenip tüketiciyle buluşmaya geliyor. Üretici Esma Abla, Ayla Abla çocukları ile birlikte ürünlerini satıyor. ‘İlk defa ürettiklerimizin gerçek değerini gördük’ diyorlar. Özellikle kadınlar üretimlerinin ne anlama geldiğini görünce kendilerini daha güçlü hissettiklerinden bahsediyorlar” dedi.

KADIN DAYANIŞMASI HİSSEDİLİYOR

Üreticilerin çoğunun kadın olduğunu ifade eden Meclis Üyesi Dönmez, “Bunu pazara girdiğiniz andan itibaren hissediyorsunuz. Çünkü kimse bas bas bağırmıyor, aralarındaki dayanışmayı etraftan gelen gülüşlerle hissediyorsunuz” diye konuştu.

HALKIN İLGİSİ YOĞUN

Daha önce hiç pazara gitmemiş bir sürü insanla konuştuklarını ifade eden Meclis Üyesi Dönmez, “İnsanlar pazara üreticilerle tanışmaya, üreticilerle sohbet etmeye temiz ve taze ürün almaya geldiklerini, üretimi zenginleştirmek adına pazarı desteklemek istediklerini söylüyorlar” bilgisini de verdi.

ARACILAR DEVRE DIŞI

İstanbul Kadıköy’de Tarihi Salı Pazarı’nda 12 Temmuz günü açılışı yapılan Üretici Kooperatifi Pazarı’nda her hafta Pazar günü Türkiye’nin dört bir yanından gelen üreticiler ürünlerini aracısız olarak tüketicilerle buluşturuyor. Aracıların ortadan kalkmasıyla birlikte hem üreticiler emeklerinin karşılığını alıyor, hem de tüketiciler uygun fiyata sağlıklı ürünlere erişebiliyor. Pazarda ürünlerini satmak isteyen üreticiler başvurularını İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yapabilirler.

Galeri