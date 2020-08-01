MENÜ ☰
Ahmet Şimşek Koleji
Kadıköy Gazetesi » Büyükşehir, Genel, Manşet, Sivil Toplum, Toplum, Üsküdar » İstanbul’da ‘değnekçilik’ yapan şüpheli gözaltına alındı
İstanbul’da ‘değnekçilik’ yapan şüpheli gözaltına alındı


İstanbul’da korsan otoparkçılık ve değnekçilik yaptığı belirlenen 1 şüpheli gözaltına alındı.

İSTANBUL’DA KORSAN OTOPARKÇILIK VE DEĞNEKÇİLİK YAPTIĞI BELİRLENEN 1 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI. İSTANBUL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ’NDEN KORSAN OTOPARKÇILIK YAPAN VE DEĞNEKÇİLİK YAPAN KİŞİYE İLİŞKİN YAZILI BİR AÇIKLAMA YAPILDI. (İHA/İSTANBUL-İHA)

İstanbul’da korsan otoparkçılık ve değnekçilik yaptığı belirlenen 1 şüpheli gözaltına alındı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nden korsan otoparkçılık yapan ve değnekçilik yapan kişiye ilişkin yazılı bir açıklama yapıldı.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü görevlilerince, korsan otoparkçılık ve değnekçilikle ilgili çalışmalar yapıldığı kaydedilen açıklamada, bu kapsamda 09.08.2020 günü saat 10.54 sıralarında İlimiz Üsküdar ilçesi Çamlıca tepesi mevkiinde bulunan bir restoran önünde arabasını park eden vatandaşlardan zorla para talep edildiği yönünde bilgi edinilmesi üzerine, bahse konu adreste yapılan kontrollerde Onur Ç. isimli şahsın korsan otoparkçılık yaptığı görülmüş, şahıs yakalanarak gözaltına alındığı kaydedildi.

Açıklamada, konu ile ilgili yakalanan şahıs hakkında 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun “Karayolu üzeri park yerindeki araçlardan park yerini tespite yetkili idarece veya bu idare tarafından işletme izni verilmediği halde park ücreti almak veya almaya teşebbüs etmek” içerikli 79. maddesi gereğince adli işlem başlatılacağı aktarıldı.

📆 09 Ağustos 2020 Pazar 16:45   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

KADIKÖY'DE HAVA

İSTANBUL

BLOG

YAZARLAR

RÖPORTAJLAR

ANKET

Üzgünüm, şu anda etkin anket yok.

PUAN DURUMU - SÜPER LİG

# Takım
  • g
  • t
  • d
 O G B M A Y Av. P Eleme veya küme düşme
1 Başakşehir 34 20 9 5 65 34 +31 69 2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşaması
2 Trabzonspor[a] 34 18 11 5 76 42 +34 65
3 Beşiktaş 34 19 5 10 59 40 +19 62 2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu
4 Sivasspor 34 17 9 8 55 38 +17 60 2020-21 UEFA Avrupa Ligi grup aşaması
5 Alanyaspor 34 16 9 9 61 37 +24 57 2020-21 UEFA Avrupa Ligi üçüncü eleme turu
6 Galatasaray 34 15 11 8 55 37 +18 56 2020-21 UEFA Avrupa Ligi ikinci eleme turu
7 Fenerbahçe 34 15 8 11 58 46 +12 53
8 Gaziantep 34 11 13 10 49 50 -1 46
9 Antalyaspor 34 11 12 11 41 52 -11 45
10 Kasımpaşa 34 12 7 15 53 58 -5 43
11 Göztepe 34 11 9 14 44 49 -5 42
12 Gençlerbirliği 34 9 9 16 39 56 -17 36[b]
13 Konyaspor 34 8 12 14 36 52 -16 36[b]
14 Denizlispor 34 9 8 17 31 48 -17 35[c]
15 Çaykur Rizespor 34 10 5 19 38 57 -19 35[c]
16 Yeni Malatyaspor 34 8 8 18 44 51 -7 32[d] Küme düşme kaldırıldığı için ligde kaldı.[2]
17 Kayserispor 34 8 8 18 40 72 -32 32[d]
18 MKE Ankaragücü 34 7 11 16 31 56 -25 32[d]

BAĞLANTILAR