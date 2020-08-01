Fenerbahçe, Caner Erkin’i de kadrosuna kattı

Transferin hızlı ekiplerinden Fenerbahçe, Mert Hakan ve Gökhan Gönül’ün ardından Caner Erkin’i de kadrosuna kattı.
Fenerbahçe’de transfer hız kesmiyor. Bugün Beşiktaş’a veda eden 31 yaşındaki sol kanat oyuncusu Caner Erkin, sarı-lacivertli kulübe geri döndü. Fenerbahçe, başarılı oyuncuyla 2+1 yıllık sözleşme imzaladı.
Kulüpten transferle ilgili yapılan açıklamada, “Kulübümüz, Caner Erkin ile 2+1 yıllık anlaşmaya varmıştır. Formamızla iki şampiyonluk iki Türkiye Kupası başarıları yaşayan, UEFA Avrupa Ligi Yarı Finali’nde formamızı giyen Caner Erkin’e, yuvana yeniden hoş geldin diyor; büyük taraftarımızın limit tanımaz desteğiyle sarı-lacivert formamız altında nice başarılar diliyoruz” denildi.
|Takım
|Eleme veya küme düşme
|1
|Başakşehir
|34
|20
|9
|5
|65
|34
|+31
|69
|2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşaması
|2
|Trabzonspor[a]
|34
|18
|11
|5
|76
|42
|+34
|65
|3
|Beşiktaş
|34
|19
|5
|10
|59
|40
|+19
|62
|2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu
|4
|Sivasspor
|34
|17
|9
|8
|55
|38
|+17
|60
|2020-21 UEFA Avrupa Ligi grup aşaması
|5
|Alanyaspor
|34
|16
|9
|9
|61
|37
|+24
|57
|2020-21 UEFA Avrupa Ligi üçüncü eleme turu
|6
|Galatasaray
|34
|15
|11
|8
|55
|37
|+18
|56
|2020-21 UEFA Avrupa Ligi ikinci eleme turu
|7
|Fenerbahçe
|34
|15
|8
|11
|58
|46
|+12
|53
|8
|Gaziantep
|34
|11
|13
|10
|49
|50
|-1
|46
|9
|Antalyaspor
|34
|11
|12
|11
|41
|52
|-11
|45
|10
|Kasımpaşa
|34
|12
|7
|15
|53
|58
|-5
|43
|11
|Göztepe
|34
|11
|9
|14
|44
|49
|-5
|42
|12
|Gençlerbirliği
|34
|9
|9
|16
|39
|56
|-17
|36[b]
|13
|Konyaspor
|34
|8
|12
|14
|36
|52
|-16
|36[b]
|14
|Denizlispor
|34
|9
|8
|17
|31
|48
|-17
|35[c]
|15
|Çaykur Rizespor
|34
|10
|5
|19
|38
|57
|-19
|35[c]
|16
|Yeni Malatyaspor
|34
|8
|8
|18
|44
|51
|-7
|32[d]
|Küme düşme kaldırıldığı için ligde kaldı.[2]
|17
|Kayserispor
|34
|8
|8
|18
|40
|72
|-32
|32[d]
|18
|MKE Ankaragücü
|34
|7
|11
|16
|31
|56
|-25
|32[d]
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