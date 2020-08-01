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Fenerbahçe, Caner Erkin’i de kadrosuna kattı


Transferin hızlı ekiplerinden Fenerbahçe, Mert Hakan ve Gökhan Gönül’ün ardından Caner Erkin’i de kadrosuna kattı.

Transferin hızlı ekiplerinden Fenerbahçe, Mert Hakan ve Gökhan Gönül’ün ardından Caner Erkin’i de kadrosuna kattı.

Fenerbahçe’de transfer hız kesmiyor. Bugün Beşiktaş’a veda eden 31 yaşındaki sol kanat oyuncusu Caner Erkin, sarı-lacivertli kulübe geri döndü. Fenerbahçe, başarılı oyuncuyla 2+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Kulüpten transferle ilgili yapılan açıklamada, “Kulübümüz, Caner Erkin ile 2+1 yıllık anlaşmaya varmıştır. Formamızla iki şampiyonluk iki Türkiye Kupası başarıları yaşayan, UEFA Avrupa Ligi Yarı Finali’nde formamızı giyen Caner Erkin’e, yuvana yeniden hoş geldin diyor; büyük taraftarımızın limit tanımaz desteğiyle sarı-lacivert formamız altında nice başarılar diliyoruz” denildi.

📆 07 Ağustos 2020 Cuma 13:52   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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 O G B M A Y Av. P Eleme veya küme düşme
1 Başakşehir 34 20 9 5 65 34 +31 69 2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşaması
2 Trabzonspor[a] 34 18 11 5 76 42 +34 65
3 Beşiktaş 34 19 5 10 59 40 +19 62 2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu
4 Sivasspor 34 17 9 8 55 38 +17 60 2020-21 UEFA Avrupa Ligi grup aşaması
5 Alanyaspor 34 16 9 9 61 37 +24 57 2020-21 UEFA Avrupa Ligi üçüncü eleme turu
6 Galatasaray 34 15 11 8 55 37 +18 56 2020-21 UEFA Avrupa Ligi ikinci eleme turu
7 Fenerbahçe 34 15 8 11 58 46 +12 53
8 Gaziantep 34 11 13 10 49 50 -1 46
9 Antalyaspor 34 11 12 11 41 52 -11 45
10 Kasımpaşa 34 12 7 15 53 58 -5 43
11 Göztepe 34 11 9 14 44 49 -5 42
12 Gençlerbirliği 34 9 9 16 39 56 -17 36[b]
13 Konyaspor 34 8 12 14 36 52 -16 36[b]
14 Denizlispor 34 9 8 17 31 48 -17 35[c]
15 Çaykur Rizespor 34 10 5 19 38 57 -19 35[c]
16 Yeni Malatyaspor 34 8 8 18 44 51 -7 32[d] Küme düşme kaldırıldığı için ligde kaldı.[2]
17 Kayserispor 34 8 8 18 40 72 -32 32[d]
18 MKE Ankaragücü 34 7 11 16 31 56 -25 32[d]

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