ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ VE ERZURUM’DAN DAVET…

Sevgili gençler; ülkemizin en başarılı, en iyi, en köklü üniversitelerinden Atatürk Üniversitesi ile eğitim ve öğrenci şehri Erzurum sizleri huzura, güvene, kaliteli eğitime, başarıya davet ediyor… Atatürk Üniversitesi; 63 yıllık tecrübesi, bilimsel, sportif, sosyal başarıları, vatan, millet, bilim aşkıyla yoğrulmuş kimliği, üst düzey imkânları ile sizlere muhteşem bir eğitim ortamı sunuyor…Atatürk Üniversitesi; akademik kadrosu, fiziki imkânları, modern araç, gereçlerle donatılmış dershane, laboratuvar, klinik ve teknolojik altyapısı, üst düzey eğitim seviyesi ile bir dünya üniversitesinde eğitim ve yaşam vadediyor…Ülkemizin en büyük, en yeşil, en güvenli, en huzurlu, çok çeşitli sosyal, kültürel, sportif yaşam alanlarına sahip nitelikli kampüsü, sağlık hizmetleri dahil her an yanınızda olma avantajı ile Atatürk Üniversitesi ve tam bir öğrenci, huzur ve güven şehri olan Erzurum sizlere sağlıklı bir ortamda, huzurlu, güvenli, kaliteli, ideal bir yaşam ve eğitim imkanı sunacaklarının sözünü veriyor…Sevgili gençler; biz öğretim üyeleri ve bütün çalışanlar evinizdeki güveni, huzuru, rahatı sunmak, sizleri hayata, geleceğe hazırlamak için heyecanla bekliyoruz…Özellikle sağlık hizmetleri alanında eğitim almak isteyenlere güçlü eğitim kadrosu, teknolojik alt yapısı, laboratuvarları, modern cihazlarla donatılmış klinikleri ile çalışmaktan gurur duyduğum Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği ve Tıp Fakültesini öneriyor, bu tercihlerinden dolayı asla pişman olmayacaklarını gönül rahatlığıyla söylüyorum…Prof. Dr. AHMET BERHAN YILMAZ ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ ERZURUM